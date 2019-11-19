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РИА Новости

Мединский рассказал о проблемах с безопасностью у региональных музеев

12:15 19.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Внимание государства к вопросам культуры за последние годы выросло, но проблемы безопасности и инфраструктуры для региональных музеев остаются актуальными, сказал министр культуры РФ Владимир Мединский в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?".
По словам министра, отрасль культуры остается одной из самых огосударствленных в России, частный сектор в этой сфере остается незначительным, хотя частных музеев в последнее время становится больше.
"Конечно, существует", - сказал Мединский, отвечая на вопрос РИА Новости, существуют ли проблемы с инфраструктурой и безопасностью в региональных музеях.

"Там денег не хватает. При этом внимание государства за последние годы выросло кратно, появился национальный проект "Культура" - не мечтали об этом никогда. Она (культура) вошла в систему национальных приоритетов, таких как оборона, здравоохранение", - подчеркнул министр.

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КультураМузеиВладимир МединскийРоссия
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