Мединский рассказал о проблемах с безопасностью у региональных музеев

"Там денег не хватает. При этом внимание государства за последние годы выросло кратно, появился национальный проект "Культура" - не мечтали об этом никогда. Она (культура) вошла в систему национальных приоритетов, таких как оборона, здравоохранение", - подчеркнул министр.