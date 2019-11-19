Москалькова поддержала поправки в законопроект о региональных омбудсменах

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ поддерживает поправки комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений в законопроект о работе региональных уполномоченных по правам человека, который будет представлен во втором чтении, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий общие принципы организации работы региональных омбудсменов. В частности, предусмотрены гарантии деятельности омбудсмена, в том числе предоставление ему органами власти и должностными лицами по его запросам необходимой информации, право безотлагательного приема руководителями и иными должностными лицами органов власти и администрациями мест принудительного содержания и другие. Региональные уполномоченные по правам человека получают право посещать госорганы, колонии, запрашивать информацию у компетентных органов власти. Во вторник в Государственной думе прошли обсуждения поправок, рекомендованных ко второму чтению.
"Мы сегодня продвигаем демократическое общество на пути повышения уважения к человеку, повышения его гарантий, принимаем этот комплексный закон. Мы очень глубоко проработали те поправки, которые в таблице и принятых, и отклонённых. У нас были с вами дискуссии на этапе подготовки, и мы полностью принимаем те поправки, которые сегодня в таблице",- сказала Москалькова в ходе заседания думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Омбудсмен также добавила, что безупречная репутация, которой должны соответствовать кандидаты на должность, также должна подразумевать отсутствие у человека пристрастий к алкоголю или наркотикам.
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