Москалькова поддержала поправки в законопроект о региональных омбудсменах

"Мы сегодня продвигаем демократическое общество на пути повышения уважения к человеку, повышения его гарантий, принимаем этот комплексный закон. Мы очень глубоко проработали те поправки, которые в таблице и принятых, и отклонённых. У нас были с вами дискуссии на этапе подготовки, и мы полностью принимаем те поправки, которые сегодня в таблице",- сказала Москалькова в ходе заседания думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.