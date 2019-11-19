В первом всероссийском форуме ЮИД участвуют школьники из 73 регионов России

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Участниками стартовавшего в Москве Всероссийского форума юных инспекторов движения стали около 350 школьников, а также педагоги и сотрудники Госавтоинспекции из 73 российских регионов.

Форум призван определить вектор дальнейшего развития отрядов ЮИД, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников отметил, что отряды ЮИД на данный момент объединяют уже свыше трехсот тысяч школьников, неравнодушных к проблемам повышения безопасности на дорогах.

"Сегодня многие бывшие ЮИДовцы стали руководителями подразделений Госавтоинспекции, работают в различных отраслях промышленности, занимают руководящие должности, и я уверен, что они сделают все необходимое для формирования у подрастающего поколения культуры и навыков безопасного поведения на дорогах. Мы сегодня должны выбирать новые методы и способы, чтобы наши дети находились на дорогах в безопасности, чтобы они оставались живыми и здоровыми", - сказал генерал Черников.

В формате форума всероссийское мероприятие для юных инспекторов движения проходит впервые. По мнению организаторов, такой подход наиболее эффективен, - непосредственное общение позволит участникам обменяться опытом, получить новые навыки, принять участие в обсуждении самого широкого спектра проблем безопасности движения, а также концепции дальнейшего развития отрядов ЮИД.

В первый же день работы форума его участники могли высказать свои идеи и мнения по проблематике повышения безопасности на дорогах на дискуссионной площадке "Три цвета безопасности". Что могут сделать ЮИДовцы для предотвращения ДТП на дорогах? Что необходимо для развития движения ЮИД? Чем помогут СМИ, Интернет и социальная реклама? Ответы на эти и многие другие актуальные вопросы ребята искали вместе.

По словам Черникова, главная задача взрослых – все пожелания и инициативы, которые прозвучат на форуме, реализовать в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Наши дети - самые лучшие. Посмотрите, как они отстаивают свои идеи и мнения. Предложений от ребят поступило так много, что вся большая стена форума заклеена их записями", - сказал глава Госавтоинспекции России.

В свою очередь заместитель директора департамента министерства просвещения России Лариса Фальковская заявила, что ЮИД необходим в каждой школе. Она пообещала, что все предложения будут ответственно рассмотрены.