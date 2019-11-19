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РИА Новости

В МИД отметили значимость саммита в "нормандском формате"

11:50 19.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нормандский саммит станет значительным шагом вперёд в украинском урегулировании, но ожидать, что он "прочертит четкую перспективу" не следует, считает заместитель директора третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается Украины, то это процесс длительный, это политика малых шагов. Ждать того, что саммит 9 декабря прочертит четкую перспективу, наверное, не следует. Но это будет значительный шаг вперёд, поскольку выполнены хотя бы решения предыдущих саммитов - это впервые за весь процесс украинского урегулирования, когда что-то конкретное произошло "на земле". Но и в политической сфере - записана "формула Штайнмайера", она существует, она есть", - сказал Красницкий на Пятом молодежном форуме "Потсдамских встреч".
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:12
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита в "нормандском формате"
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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