Продажи вина "Крымский мост" начнутся 24 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Продажи коллекционного вина "Крымский мост" отроются 24 декабря, лимитированная серия будет представлена в фирменных магазинах пяти участников проекта - двух крымских и трех кубанских предприятий, сообщает Продажи коллекционного вина "Крымский мост" отроются 24 декабря, лимитированная серия будет представлена в фирменных магазинах пяти участников проекта - двух крымских и трех кубанских предприятий, сообщает инфоцентр "Крымский мост"

"Двадцать четвертого декабря откроются продажи коллекционного вина "Крымский мост". Лимитированная серия появится в фирменных магазинах виноделен - участников проекта. Три кубанских предприятия приготовят по 19 тысяч бутылок, два крымских – 19 тысяч суммарно, что равно протяженности моста (19 километров)", - говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, на бутылки уже наносятся этикетки с официальным логотипом моста через Керченский пролив и изображением главного участка с судоходными арками.

"Рисунок для каждого из шести вин выполнен художником-дизайнером в определенном цвете в зависимости от выбранных для приготовления напитка сортов винограда урожая 2015 года", - говорится в сообщении.

В частности, завод "Массандра" выпускает в честь моста вино "Мускат белый Красного камня" и "Херес Массандра". Дом шампанских вин "Новый Свет" выпустит элитное шампанское марки "rose", приготовленное из винограда "пино-нуар" по белому способу. Купаж белого вина "Крымский мост" из сортов "шардоне", "рислинг" и "мюллер-тургау" выйдет под маркой "Шато Тамань". Компания "Фанагория" приготовила красное сухое вино из двух сортов винограда, выращенного на Таманском полуострове. "Долина Лефкадия" создала оригинальный ассамбляж "Ликурия. Крымский мост". Для него были отобраны лучшие сорта винограда, выращенного в Крымском районе Краснодарского края в предгорьях Главного Кавказского хребта.