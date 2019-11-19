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РИА Новости

Продажи вина "Крымский мост" начнутся 24 декабря

11:45 19.11.2019 (обновлено: 12:08 19.11.2019)
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Коллекционное вино "Крымский мост"
Коллекционное вино Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Продажи коллекционного вина "Крымский мост" отроются 24 декабря, лимитированная серия будет представлена в фирменных магазинах пяти участников проекта - двух крымских и трех кубанских предприятий, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Двадцать четвертого декабря откроются продажи коллекционного вина "Крымский мост". Лимитированная серия появится в фирменных магазинах виноделен - участников проекта. Три кубанских предприятия приготовят по 19 тысяч бутылок, два крымских – 19 тысяч суммарно, что равно протяженности моста (19 километров)", - говорится в сообщении.
По данным инфоцентра, на бутылки уже наносятся этикетки с официальным логотипом моста через Керченский пролив и изображением главного участка с судоходными арками.
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"Рисунок для каждого из шести вин выполнен художником-дизайнером в определенном цвете в зависимости от выбранных для приготовления напитка сортов винограда урожая 2015 года", - говорится в сообщении.
В частности, завод "Массандра" выпускает в честь моста вино "Мускат белый Красного камня" и "Херес Массандра". Дом шампанских вин "Новый Свет" выпустит элитное шампанское марки "rose", приготовленное из винограда "пино-нуар" по белому способу. Купаж белого вина "Крымский мост" из сортов "шардоне", "рислинг" и "мюллер-тургау" выйдет под маркой "Шато Тамань". Компания "Фанагория" приготовила красное сухое вино из двух сортов винограда, выращенного на Таманском полуострове. "Долина Лефкадия" создала оригинальный ассамбляж "Ликурия. Крымский мост". Для него были отобраны лучшие сорта винограда, выращенного в Крымском районе Краснодарского края в предгорьях Главного Кавказского хребта.
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Коллекционное вино "Крымский мост"
Коллекционное вино Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Коллекционное вино "Крымский мост"
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Крымский мостФанагорияВладимир ПутинСимферопольКрымКраснодарский крайЭкономика
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