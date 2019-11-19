Власти Петербурга разыскивают людей, зарезавших барана на свадьбе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Председатель комитета межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Петербурге Олег Капитанов направил запрос в УМВД, чтобы привлечь к ответственности людей, зарезавших барана во дворе многоквартирного дома, сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Вопиющий случай произошел на днях в Шушарах - во дворе многоквартирного дома в честь свадьбы зарезали барана. Я направил официальный запрос на имя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти с просьбой привлечь к ответственности людей, причастных к гибели животного", - говорится в сообщении на странице Олега Капитанова.
На видеоролике, разошедшимся по социальным сетям, видно, как во дворе многоэтажного дома несколько людей режут барана, постелив предварительно на асфальт простыню, за этим наблюдает множество людей, в том числе и жених с невестой.
По словам Капитанова, в ближайшее время комитет по межнациональным отношениям в Петербурге проведет совещания с представителями духовенства и руководителями диаспор, на которых будет подниматься вопрос о недопустимости подобного поведения на территории Санкт-Петербурга.