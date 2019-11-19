Власти Петербурга разыскивают людей, зарезавших барана на свадьбе

"Вопиющий случай произошел на днях в Шушарах - во дворе многоквартирного дома в честь свадьбы зарезали барана. Я направил официальный запрос на имя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти с просьбой привлечь к ответственности людей, причастных к гибели животного", - говорится в сообщении на странице Олега Капитанова.