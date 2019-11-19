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РИА Новости

Российские аграрии получили более 80% запланированных федеральных субсидий

11:29 19.11.2019 (обновлено: 11:30 19.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковОвощеводы ведут расстановку рассады огурца
Овощеводы ведут расстановку рассады огурца
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В рамках поддержки агропромышленного комплекса страны аграрии получили 92,2 миллиарда рублей, или 80,4% выделенных на эти цели средств из федерального бюджета, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства России.
Общая сумма, выделенная на эти цели, составила 114,7 миллиарда рублей.
На оказание поддержки в области растениеводства сельскохозяйственные производители получили 94,5% субсидий, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 97,4%.
Производители из Санкт-Петербурга получили все заложенные 100%. За ними следуют предприниматели из Ненецкого автономного округа – 99,7% и Сахалинской области – 98,9%.
Самые низкие темпы освоения зафиксированы в Республике Ингушетия (24,9%) и городе Севастополе(32,2%).
Вопрос доведения средств государственной поддержки до аграриев находится на постоянном контроле Минсельхоза России.
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Хорошие новостиХорошие новостиНенецкий автономный округРеспублика ИнгушетияМинистерство сельского хозяйства РФСевастопольСанкт-Петербург
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