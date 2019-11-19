Российские аграрии получили более 80% запланированных федеральных субсидий

Общая сумма, выделенная на эти цели, составила 114,7 миллиарда рублей.

На оказание поддержки в области растениеводства сельскохозяйственные производители получили 94,5% субсидий, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 97,4%.

Производители из Санкт-Петербурга получили все заложенные 100%. За ними следуют предприниматели из Ненецкого автономного округа – 99,7% и Сахалинской области – 98,9%.