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РИА Новости

Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье

11:18 19.11.2019
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© РИА Новости / Питалев ИльяСамолет МЧС России
Самолет МЧС России
© РИА Новости / Питалев Илья
Самолет МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Семья в Приморье оформила необходимые документы, чтобы принять эвакуированных из Ирака детей, и ждет их, сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирина Медведева.
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам: их ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других субъектах РФ.
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"Мы знаем об этой семье и находимся в контакте с родственниками. Мы и служба опеки помогали родным в оформлении документов, были необходимы судебные решения. У родных оформлены документы, есть согласие органов опеки на то, что дети будут помещены в семью. Родные готовы принять детей, они заинтересованы в этом и сделали все, что от них зависело, и даже больше, защищали интересы этих детей", - сказала Медведева.
Она добавила, что точной даты, когда детей привезут в Приморье, пока нет, но это случится в ближайшее время. По ее словам, необходимые документы были подготовлены летом.
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Как уточнил РИА Новости представитель администрации Приморья, в регион приедут двое детей - брат и сестра дошкольного возраста, их тут ждет родная бабушка, которая возьмет их под опеку.
На сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от 1 года до 15 лет.
* запрещенная в России террористическая организация.
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