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РИА Новости

Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

11:11 19.11.2019 (обновлено: 12:11 19.11.2019)
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© ФотоОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© Фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Постановление правительства также подразумевает создание на портале госуслуг "единого цифрового окна" для обратной связи, подачи заявлений и жалоб в органы власти.

"Предлагая новые векторы развития портала и мобильного приложения "Госуслуги", мы ориентируемся, с одной стороны, на лучшие мировые практики, с другой — на обратную связь, поступающую от граждан", — приводятся слова замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

Ведомство подготовило инициативу, а кабмин подписал соответствующее постановление. Услуга станет доступной, предположительно, со следующего года, уточнили в пресс-службе министерства.
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
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