Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. На портале госуслуг появится сервис оформления сделок приобретения и продажи имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Постановление правительства также подразумевает создание на портале госуслуг "единого цифрового окна" для обратной связи, подачи заявлений и жалоб в органы власти.
"Предлагая новые векторы развития портала и мобильного приложения "Госуслуги", мы ориентируемся, с одной стороны, на лучшие мировые практики, с другой — на обратную связь, поступающую от граждан", — приводятся слова замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
Ведомство подготовило инициативу, а кабмин подписал соответствующее постановление. Услуга станет доступной, предположительно, со следующего года, уточнили в пресс-службе министерства.