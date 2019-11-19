Эксперт считает, что Россия скорее всего выделит США места на "Союзах"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия, судя по всему, выделит места в космических кораблях "Союз" американским астронавтам: оплата полностью окупит запуск ракеты и полет российских космонавтов, полагает руководитель Института космической политики Россия, судя по всему, выделит места в космических кораблях "Союз" американским астронавтам: оплата полностью окупит запуск ракеты и полет российских космонавтов, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев

Между тем ранее стало известно, что в утвержденные экипажи "Союзов" под номерами "МС-17" и "МС-18", которые планируется запустить к МКС в октябре 2020 и весной 2021 года, впервые за 19 лет вошли только российские космонавты.

Ни один зарубежный астронавт в экипаж не попал, несмотря на то, что НАСА просило "Роскосмос" выделить по одному месту на "Союзах" для американских астронавтов в связи с задержкой испытаний новых космических кораблей США.

"Решение нашей межведомственной комиссии может быть пересмотрено. Все-таки деньги они платят хорошие. Никто не откажется. По последним ценам, это около 80 миллионов долларов [за каждое место], а это окупает и ракету, и корабль. Все остальные члены экипажа, по сути, летят бесплатно. Второй вариант маловероятен - законсервировать американский сегмент", - сказал Моисеев РИА Новости.

По его словам, решение межведомственной комиссии утвердить в экипаж "Союзов" только российских космонавтов может быть рычагом давления на Штаты, чтобы вынудить их поскорее приступить к переговорам о предоставлении мест.

"Это очень мягкое давление, которое допустимо даже при самых дружеских отношениях, а у нас они не самые дружеские", - объяснил Моисеев.

Российские космические корабли "Союз" пока остаются единственным транспортным средством, способным доставить человека на МКС, учитывая, что в 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle.

В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing. Сейчас новые корабли проходят этап испытаний.

Первые контракты по полетам американских астронавтов на "Союзах" начинались с 20 миллионов долларов, но за последние места НАСА платило около 82 миллионов за место.