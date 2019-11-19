Эксперт считает, что Россия скорее всего выделит США места на "Союзах"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия, судя по всему, выделит места в космических кораблях "Союз" американским астронавтам: оплата полностью окупит запуск ракеты и полет российских космонавтов, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Между тем ранее стало известно, что в утвержденные экипажи "Союзов" под номерами "МС-17" и "МС-18", которые планируется запустить к МКС в октябре 2020 и весной 2021 года, впервые за 19 лет вошли только российские космонавты.
Ни один зарубежный астронавт в экипаж не попал, несмотря на то, что НАСА просило "Роскосмос" выделить по одному месту на "Союзах" для американских астронавтов в связи с задержкой испытаний новых космических кораблей США.
"Решение нашей межведомственной комиссии может быть пересмотрено. Все-таки деньги они платят хорошие. Никто не откажется. По последним ценам, это около 80 миллионов долларов [за каждое место], а это окупает и ракету, и корабль. Все остальные члены экипажа, по сути, летят бесплатно. Второй вариант маловероятен - законсервировать американский сегмент", - сказал Моисеев РИА Новости.
По его словам, решение межведомственной комиссии утвердить в экипаж "Союзов" только российских космонавтов может быть рычагом давления на Штаты, чтобы вынудить их поскорее приступить к переговорам о предоставлении мест.
"Это очень мягкое давление, которое допустимо даже при самых дружеских отношениях, а у нас они не самые дружеские", - объяснил Моисеев.
Российские космические корабли "Союз" пока остаются единственным транспортным средством, способным доставить человека на МКС, учитывая, что в 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle.
В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing. Сейчас новые корабли проходят этап испытаний.
Первые контракты по полетам американских астронавтов на "Союзах" начинались с 20 миллионов долларов, но за последние места НАСА платило около 82 миллионов за место.
Недавно из отчета главного инспектора НАСА Пола Мартина стало известно, что НАСА приобрело уже 70 мест на "Союзах" на 3,9 миллиарда долларов.