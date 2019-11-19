Суд в Екатеринбурге оштрафовал участника акции против строительства храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей участника акции против строительства храма в сквере Вадима Панкратова за нападение с газетой на полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Панкратов обвинялся в том, что он якобы оскорбил и ударил газетой полицейского.
"Вынесен приговор. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства. Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 (УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала представитель суда.
По ее словам, гособвинение просило назначить Панкратову шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого администрация города начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.
Тринадцатого октября в Екатеринбурге прошел опрос по месту возведения храма. По данным горизбиркома, явка горожан составила 8,98%. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода в центре города по улице Горького, 17 - за этот вариант выступали представители РПЦ, и набережная за Макаровским мостом. Согласно окончательным итогам, за площадку на Горького, 17 проголосовали 57,66% участников опроса.