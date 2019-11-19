Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T12:43+0300
https://ria.ru/20191119/1561103398.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/99904/96/999049668_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_e08700b7b30dc35adcf1c4637e465131.jpg
РИА Новости

Forbes назвал лучших работодателей в России

09:23 19.11.2019 (обновлено: 12:43 19.11.2019)
63104
© Fotolia / pressmasterРаботники в офисе
Работники в офисе
© Fotolia / pressmaster
Работники в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Всего в него вошли 50 компаний.
Место в списке определялось на основании двух критериев: что получают от компании сотрудники и что она дает обществу (например, инвестиции в экологию или взносы на благотворительность).
Банковские карты
6 сентября, 07:03
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Возглавил рейтинг "Норильский никель". На второе место поднялась золотодобывающая компания "Полюс", получив такую оценку за счет высоких зарплат и полный социальный пакет.
На третьем месте оказался Газпромбанк, в котором самые высокие зарплаты, а на четвертом — крупнейшая российская IT-компания "Яндекс", ставшая лидером по условиям труда. Замкнула пятерку еще одна крупная горнорудная компания — Polymetal.
Деньги
29 октября, 08:38
Опрос показал, зачем работодатели скрывают зарплату
Шестым в рейтинге стал банк ВТБ, седьмую строчку заняла алмазодобывающая компания "Алроса". Следом идет крупнейший российский банк — Сбербанк. Девятое место досталось "Газпрому", десятое — "Новатэку", одному из крупнейших независимых производителей газа.
В октябре Forbes публиковал рейтинг лучших работодателей мира, который составляет совместно с компанией Statista. Из российских компаний в первую сотню попал только "Норникель", занявший 36-е место. Московская биржа оказалась на 138-м месте, "Роснефть" — на 207-м, Объединенная авиастроительная корпорация — на 311-м, а "Северсталь" — на 380-м.
Рейтинг российских городов по уровню зарплат – 2019
7 октября, 00:00
Рейтинг российских городов по уровню зарплат — 2019
131387574
Обсудить 11
ВТБЯндексPolymetal IntPolyus GoldНорникельГазпромАлросаГазпромбанкРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ни одно предприятие хоть что-то производящее естественно в рейтинг не вошло.Одни сосатели, качатели, намыватели ну и процентщики.
19 ноября, 11:55
Ole25350600
6850106
Рекомендуем
Добыча золота
Старатели Магаданской области побили 40-летний рекорд по добыче золота
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Деткое отделение городской больницы
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Новая концепция плацкартных вагонов с одними боковушками
"Трансмашхолдинг" разработал концепты плацкарта с одними боковушками
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Транзит газа через ГИС Суджа
Минэнерго Украины ответило на предложение "Газпрома" по транзиту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
Лента новостейМолния