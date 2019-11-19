Forbes назвал лучших работодателей в России

Место в списке определялось на основании двух критериев: что получают от компании сотрудники и что она дает обществу (например, инвестиции в экологию или взносы на благотворительность).
6 сентября, 07:03Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Возглавил рейтинг "Норильский никель". На второе место поднялась золотодобывающая компания "Полюс", получив такую оценку за счет высоких зарплат и полный социальный пакет.
На третьем месте оказался Газпромбанк, в котором самые высокие зарплаты, а на четвертом — крупнейшая российская IT-компания "Яндекс", ставшая лидером по условиям труда. Замкнула пятерку еще одна крупная горнорудная компания — Polymetal.
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Шестым в рейтинге стал банк ВТБ, седьмую строчку заняла алмазодобывающая компания "Алроса". Следом идет крупнейший российский банк — Сбербанк. Девятое место досталось "Газпрому", десятое — "Новатэку", одному из крупнейших независимых производителей газа.
В октябре Forbes публиковал рейтинг лучших работодателей мира, который составляет совместно с компанией Statista. Из российских компаний в первую сотню попал только "Норникель", занявший 36-е место. Московская биржа оказалась на 138-м месте, "Роснефть" — на 207-м, Объединенная авиастроительная корпорация — на 311-м, а "Северсталь" — на 380-м.
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