Forbes назвал лучших работодателей в России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России . Всего в него вошли 50 компаний. Журналвпервые составил рейтинг лучших работодателей. Всего в него вошли 50 компаний.

Место в списке определялось на основании двух критериев: что получают от компании сотрудники и что она дает обществу (например, инвестиции в экологию или взносы на благотворительность).

Возглавил рейтинг " Норильский никель ". На второе место поднялась золотодобывающая компания " Полюс ", получив такую оценку за счет высоких зарплат и полный социальный пакет.

На третьем месте оказался Газпромбанк , в котором самые высокие зарплаты, а на четвертом — крупнейшая российская IT-компания " Яндекс ", ставшая лидером по условиям труда. Замкнула пятерку еще одна крупная горнорудная компания — Polymetal

Шестым в рейтинге стал банк ВТБ, седьмую строчку заняла алмазодобывающая компания "Алроса". Следом идет крупнейший российский банк — Сбербанк. Девятое место досталось "Газпрому", десятое — "Новатэку", одному из крупнейших независимых производителей газа.