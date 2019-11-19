Джабаров прокомментировал возможное возобновление Турцией операции в Сирии

"Думаю, возможность возобновления Анкарой операции, о чем заявил Чавушоглу, станет предметом переговоров, на них надо разрешить все сомнения Турции в том, что курдские формирования будут отведены из зоны безопасности. Если есть такие сомнения, их надо решать путём переговоров", - сказал Джабаров.