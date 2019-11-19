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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-19T09:31+0300
https://ria.ru/20191119/1561103367.html
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РИА Новости

Джабаров прокомментировал возможное возобновление Турцией операции в Сирии

09:22 19.11.2019 (обновлено: 09:31 19.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Возможное возобновление Турцией операции в Сирии должно стать предметом переговоров, на которых удастся убедить Анкару в том, что курдские формирования из зоны безопасности все же будут отведены, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Анкара готова к возобновлению операции в Сирии, если РФ и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Думаю, возможность возобновления Анкарой операции, о чем заявил Чавушоглу, станет предметом переговоров, на них надо разрешить все сомнения Турции в том, что курдские формирования будут отведены из зоны безопасности. Если есть такие сомнения, их надо решать путём переговоров", - сказал Джабаров.
Он отметил, что это необходимо для избежания столкновений военнослужащих сирийской и турецкой армий.
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Сенатор отметил, что Россия всегда выполняет свои обещания.
"Если Россия что-то пообещала, в том числе обеспечить отвод курдских форсирований, то она это выполняет. Насчёт США не могу сказать", - заявил он.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуВладимир ДжабаровСовет Федерации РФСирияСШАВ мире
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