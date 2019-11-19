В Huawei прокомментировали продление США лицензии

ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Продление министерством торговли США временного разрешения на бизнес с Продление министерством торговли США временного разрешения на бизнес с Huawei не меняет несправедливого отношения к ней, говорится в распространённом заявлении компании.

Ранее минторг США продлил на три месяца временное разрешение на бизнес с китайским Huawei и его подразделениями. В отсутствие лицензии минторга, истекавшей в понедельник, компаниям, которые вели дела с Huawei, могли грозить американские санкции.

"Не важно продлено ли временное разрешение или нет, это имеет ограниченное влияние на практическую деятельность Huawei и не изменит того факта, что компания постоянно испытывает на себе несправедливое отношение", - говорится в заявлении.

Huawei исходит из того, что решение министерства торговли США внести Huawei в черный список нанесёт больше ущерба самим американским потребителям, чем Huawei.

"Мы считаем, что это не только причинит огромный урон сотрудничеству Huawei с американскими компаниями, но и подорвёт сотрудничество по глобальной цепочке снабжения", - добавили в компании.

Huawei призвала правительство США исключить ее из черный списка и прекратить практику несправедливого отношения.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список , который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).