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РИА Новости

В Huawei прокомментировали продление США лицензии

09:11 19.11.2019 (обновлено: 09:12 19.11.2019)
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© AP Photo / Mark Schiefelbein, FileОфис компании Huawei в Пекине
Офис компании Huawei в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein, File
Офис компании Huawei в Пекине . Архивное фото
ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Продление министерством торговли США временного разрешения на бизнес с Huawei не меняет несправедливого отношения к ней, говорится в распространённом заявлении компании.
Ранее минторг США продлил на три месяца временное разрешение на бизнес с китайским Huawei и его подразделениями. В отсутствие лицензии минторга, истекавшей в понедельник, компаниям, которые вели дела с Huawei, могли грозить американские санкции.
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"Не важно продлено ли временное разрешение или нет, это имеет ограниченное влияние на практическую деятельность Huawei и не изменит того факта, что компания постоянно испытывает на себе несправедливое отношение", - говорится в заявлении.
Huawei исходит из того, что решение министерства торговли США внести Huawei в черный список нанесёт больше ущерба самим американским потребителям, чем Huawei.
"Мы считаем, что это не только причинит огромный урон сотрудничеству Huawei с американскими компаниями, но и подорвёт сотрудничество по глобальной цепочке снабжения", - добавили в компании.
Huawei призвала правительство США исключить ее из черный списка и прекратить практику несправедливого отношения.
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Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении делового сотрудничества с Huawei, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушают принципы рыночной конкуренции.
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Внесение Huawei в черный список СШАМинистерство торговли СШАHuawei TechnologiesКитайСШАТехнологииЭкономика
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