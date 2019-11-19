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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

08:14 19.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити" с Воробьевых гор
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити с Воробьевых гор
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Облачная погода с туманом и густой дымкой, моросящие осадки и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, воздух в столице прогреется лишь до 5 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, местами морось, очаги туманов, густые дымки. Днем в столице плюс 3-5 градусов, по области - от плюс одного до плюс 6", - сказал Леус.
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Метеоролог также добавил, что ветер юго-восточный, скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит повышаться и составит 760 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
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