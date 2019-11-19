Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Облачная погода с туманом и густой дымкой, моросящие осадки и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, воздух в столице прогреется лишь до 5 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная, местами морось, очаги туманов, густые дымки. Днем в столице плюс 3-5 градусов, по области - от плюс одного до плюс 6", - сказал Леус.
Метеоролог также добавил, что ветер юго-восточный, скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит повышаться и составит 760 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.