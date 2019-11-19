В Приамурье после ЧП хотят поручить охрану колледжей и вузов Росгвардии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя - РИА Новости. Власти Амурской области после ЧП в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу, хотят передать охрану колледжей и вузов от ЧОПов сотрудникам Росгвардии, сообщает правительство региона.
Губернатор Приамурья Василий Орлов провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории области, в нем приняли участие представители силовых ведомств, правоохранительных органов, профильных министерств.
"На совещании речь шла о том, чтобы передать охрану колледжей и высших образовательных учреждений от частных охранных организаций сотрудникам Росгвардии", - говорится в сообщении.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия были задержаны и арестованы до 14 января.
Как заявлял глава регионального управления СК РФ Станислав Белянский, студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Руководитель Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин сообщал, что охранник, который находился на посту, проходил по временному документу, разряда об охраной деятельности не имел, не был оформлен должным образом.