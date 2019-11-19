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РИА Новости

В Приамурье проверят студентов — владельцев оружия после ЧП в колледже

06:08 19.11.2019 (обновлено: 06:11 19.11.2019)
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© Фото : СК РФСотрудники правоохранительных органов у здания колледжа в Благовещенске
Сотрудники правоохранительных органов у здания колледжа в Благовещенске
© Фото : СК РФ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя - РИА Новости. Полиция и Росгвардия Амурской области разрабатывает профилактические меры по проверке студентов, владеющих оружием, после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает правительство региона.
"Полицией совместно с Росгвардией прорабатывается комплекс профилактических мер по проверке владельцев оружия именно из числа учащихся заведений среднего и высшего образования", - говорится в сообщении.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия были задержаны и арестованы до 14 января.
Как заявлял глава регионального управления СК РФ Станислав Белянский, студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Руководитель Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин сообщал, что охранник, который находился на посту, проходил по временному документу, разряда об охраной деятельности не имел, не был оформлен должным образом.
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Стрельба в благовещенском колледжеРосгвардияСледственный комитет РФАмурская областьРоссияБлаговещенскБезопасность
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