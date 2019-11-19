Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала, в чем Владимир Зеленский хуже как президент своего предшественника Петра Порошенко.
"При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали. При Гройсмане (премьер-министр страны во время президентства Порошенко. — Прим. ред.) установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском отменили. При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч", — отметила она.
При этом, подчеркнула политик, созданное Зеленским правительство на 90 процентов состоит из "тех же самых лиц" — представителей кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
"Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда. Смотрим по действиям — действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны. Дискурсы: свой — чужой, правильный журналист и не правильный, важно — не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается", — заключила Лукаш.