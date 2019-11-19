Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко

"Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда. Смотрим по действиям — действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны. Дискурсы: свой — чужой, правильный журналист и не правильный, важно — не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается", — заключила Лукаш.