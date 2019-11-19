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РИА Новости

Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко

06:03 19.11.2019 (обновлено: 10:57 19.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала, в чем Владимир Зеленский хуже как президент своего предшественника Петра Порошенко.
"При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали. При Гройсмане (премьер-министр страны во время президентства Порошенко. — Прим. ред.) установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском отменили. При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч", — отметила она.
При этом, подчеркнула политик, созданное Зеленским правительство на 90 процентов состоит из "тех же самых лиц" — представителей кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
"Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда. Смотрим по действиям — действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны. Дискурсы: свой — чужой, правильный журналист и не правильный, важно — не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается", — заключила Лукаш.
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Ситуация на УкраинеЕлена ЛукашВладимир ГройсманПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийАрсений ЯценюкУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зеленский просто зелен для поста президента, это не на рояле головенкой тренькать.
19 ноября, 06:10
ЛКЛысый Кучерявый
3770002
Был алкаш, стал клоун..правда и первый и второй люди богатые..один уже наворовал, второй скоро наворует. .вот ненависть к России, ох как их сильно объединяет))
19 ноября, 06:34
МЗМария Заказчикова
4100003
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