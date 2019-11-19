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РИА Новости

МИД Южной Кореи сообщил, что хуситы захватили буксир с двумя ее гражданами

05:37 19.11.2019
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
СЕУЛ, 19 ноя – РИА Новости. Южнокорейский МИД подтвердил захват двух граждан своей страны хуситами, передает агентство Рёнхап.
Ранее официальный представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики заявил, что повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" вечером в воскресенье захватили буксир с южнокорейской буровой установкой в южной части Красного моря.
По данным МИД Южной Кореи, инцидент произошел 17 ноября в 21.50 по местному времени (совпадает с мск) к западу от острова Камаран в Красном море. Южнокорейская плавучая буровая установка с двумя буксирами, один из которых также принадлежит Южной Корее, были захвачены хуситами. На судне находились 16 человек, в том числе два гражданина Южной Кореи.
Суда направлялись из порта Джизан в гавань Бербера на северо-западе Сомали, сейчас они находятся в порту Салиб недалеко от Ходейды в Йемене.
Повстанцы-хуситы на улице Саны, Йемен
3 ноября, 17:51
Хуситы заявили об отражении атак йеменской армии в двух провинциях
Информационный центр правительства хуситов подтвердил задержание судна. Отмечается, что оно было остановлено для того, чтобы определить, принадлежит ли оно "странам-агрессорам" или на самом деле связано с Южной Кореей. Хотя хуситы сообщили, что если принадлежность судна Южной Корее подтвердится, оно будет отпущено, южнокорейское правительство направило в район инцидента свой эсминец типа KDX-II, который находился в Омане.
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Ансар АллаМИД Южной КореиЙеменЮжная КореяСомалиВ мире
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