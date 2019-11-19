Суд арестовал охранника благовещенского колледжа, где произошла стрельба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя — РИА Новости. студент устроил стрельбу в местном колледже, передает корреспондент РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника ЧОПа "Сириус-А" Олега Ермолова, который был на посту, когдав местном колледже, передает корреспондент РИА Новости.

Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности и повлекшем смерть двух и более человек. У Ермолова есть судимость за тяжкое преступление, также у него двое малолетних детей. Адвокат сообщила в суде, что ее подзащитному необходима операция на сердце.

"Я не считаю себя виновным, я сделал все от меня зависящее, вывел людей, вызвал МЧС. Я даже по сути не являюсь охранником, у меня нет удостоверения", — сказал обвиняемый на заседании.

Он высказался и по сути меры пресечения, отметив, что возражает. "До этого, когда меня судили, статья была более тяжкая, я ходил под подпиской", — пояснил Ермолов.

Ранее сообщалось, что студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Руководитель Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин рассказал, что находившийся на посту сотрудник ЧОПа проходил по временному документу и разряда по охранной деятельности не имел.

Стрельба в благовещенском колледже

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Как выяснило следствие, он пронес ружье в рюкзаке и зарядил его в туалете.

В результате погиб один из студентов, пять человек пострадали. Троих прооперировали, двум оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать конфликт со сверстниками. При этом в региональном Минпросвещения заявили, что за стрелявшим не замечали асоциального поведения.