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РИА Новости

Суд арестовал охранника благовещенского колледжа, где произошла стрельба

03:52 19.11.2019 (обновлено: 11:34 19.11.2019)
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© РИА Новости / Елена ТимошенкоИзбрание меры пресечения охраннику Олегу Ермолову
Избрание меры пресечения охраннику Олегу Ермолову
© РИА Новости / Елена Тимошенко
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя — РИА Новости. Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника ЧОПа "Сириус-А" Олега Ермолова, который был на посту, когда студент устроил стрельбу в местном колледже, передает корреспондент РИА Новости.
Ему предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности и повлекшем смерть двух и более человек. У Ермолова есть судимость за тяжкое преступление, также у него двое малолетних детей. Адвокат сообщила в суде, что ее подзащитному необходима операция на сердце.

"Я не считаю себя виновным, я сделал все от меня зависящее, вывел людей, вызвал МЧС. Я даже по сути не являюсь охранником, у меня нет удостоверения", — сказал обвиняемый на заседании.

Он высказался и по сути меры пресечения, отметив, что возражает. "До этого, когда меня судили, статья была более тяжкая, я ходил под подпиской", — пояснил Ермолов.
Ранее сообщалось, что студент пронес ружье мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Руководитель Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин рассказал, что находившийся на посту сотрудник ЧОПа проходил по временному документу и разряда по охранной деятельности не имел.
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Стрельба в благовещенском колледже

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Как выяснило следствие, он пронес ружье в рюкзаке и зарядил его в туалете.
В результате погиб один из студентов, пять человек пострадали. Троих прооперировали, двум оказали амбулаторную помощь. Сам стрелок покончил с собой.
По предварительным данным, причиной трагедии мог стать конфликт со сверстниками. При этом в региональном Минпросвещения заявили, что за стрелявшим не замечали асоциального поведения.
Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, а также о халатности и ненадлежащей охране. Кроме Ермолова, на два месяца арестовали гендиректора охранного предприятия Сергея Андрющенко.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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Стрельба в благовещенском колледжеРосгвардияСледственный комитет РФМЧС РФАмурская областьРоссияБлаговещенскПроисшествия
Популярные комментарии
Ну, ясное дело, стрелочник всегда найдется. А мне вот другое интересно, что бы с этим охранником было, если б он рискнул залезть в рюкзак какого-нибудь школяра? Да его по судам бы разъяренные родители затаскали, что чадушко их обидел.
19 ноября, 06:01
ssania.sam-aleck
4700000
Хорошо властям. Лишь бы крайних найти, а на настоящих преступников всем все равно. Каким образом охранник нашел бы оружие? Он что, обязан в каждый рюкзак заглядывать? Судите тех, кто не установил рамочный металлоискатель! Причем здесь люди, которые работают и зарабатывают?
19 ноября, 04:53
МКМарк Кравец
4600000
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