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РИА Новости

В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

03:37 19.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Для прекращения внутриукраинского конфликта властям страны необходимо отойти от политики и начать действовать в рамках закона, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.
При этом, по мнению Кузьмина, Киеву следует сделать выводы из ошибок предыдущей власти.
"Самое главное она (нынешняя власть — Прим. ред.) должна проанализировать ситуацию, которая была 2014 году на Украине. Я призываю закончить с политическими оценками. Хватит оценивать людей по принципу "ваши — наши". Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины", — подчеркнул парламентарий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеРенат КузьминВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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