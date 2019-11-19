В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Для прекращения внутриукраинского конфликта властям страны необходимо отойти от политики и начать действовать в рамках закона, заявил депутат . Для прекращения внутриукраинского конфликта властям страны необходимо отойти от политики и начать действовать в рамках закона, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne

При этом, по мнению Кузьмина, Киеву следует сделать выводы из ошибок предыдущей власти.

"Самое главное она (нынешняя власть — Прим. ред.) должна проанализировать ситуацию, которая была 2014 году на Украине. Я призываю закончить с политическими оценками. Хватит оценивать людей по принципу "ваши — наши". Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины", — подчеркнул парламентарий.