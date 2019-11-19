Опрос: более 80% россиян поддерживают идею ограничить одноразовый пластик

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Идею законодательного ограничения использования одноразового пластика поддерживает 84% россиян, говорится в сообщении российского отделения Идею законодательного ограничения использования одноразового пластика поддерживает 84% россиян, говорится в сообщении российского отделения Greenpeace со ссылкой на результаты социологического опроса " Левада-центра ".

Опрос был проведен по заказу российского отделения Greenpeace 24-30 октября 2019 года по репрезентативной выборке населения России. В нем участвовало 1616 человек в возрасте 18 лет и старше.

"По данным социологического опроса "Левада-центра", больше половины жителей России сильно обеспокоены проблемой пластикового загрязнения (55%). Идею законодательного ограничения одноразового пластика поддерживают 84% россиян", - отмечается в сообщении.

Как уточняет природоохранная организация, 59% опрошенных согласны с тем, что производители и ритейлеры используют слишком много пластика при упаковке товаров, еще 29% респондентов скорее согласны с этой точкой зрения.

"Столько же (61% полностью и 28% скорее согласны) поддерживают точку зрения, что государство предпринимает недостаточно усилий для решения проблемы пластикового загрязнения", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Greenpeace, опрос проводился до старта петиции к Минприроды с требованием ограничить оборот отдельных видов одноразового пластика. Под обращением к ведомству на сайте стоппластик.рф подписались уже более 40 тысяч человек.