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РИА Новости

Опрос: более 80% россиян поддерживают идею ограничить одноразовый пластик

03:24 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПластиковая посуда
Пластиковая посуда
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Пластиковая посуда. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Идею законодательного ограничения использования одноразового пластика поддерживает 84% россиян, говорится в сообщении российского отделения Greenpeace со ссылкой на результаты социологического опроса "Левада-центра".
Опрос был проведен по заказу российского отделения Greenpeace 24-30 октября 2019 года по репрезентативной выборке населения России. В нем участвовало 1616 человек в возрасте 18 лет и старше.
"По данным социологического опроса "Левада-центра", больше половины жителей России сильно обеспокоены проблемой пластикового загрязнения (55%). Идею законодательного ограничения одноразового пластика поддерживают 84% россиян", - отмечается в сообщении.
Как уточняет природоохранная организация, 59% опрошенных согласны с тем, что производители и ритейлеры используют слишком много пластика при упаковке товаров, еще 29% респондентов скорее согласны с этой точкой зрения.
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"Столько же (61% полностью и 28% скорее согласны) поддерживают точку зрения, что государство предпринимает недостаточно усилий для решения проблемы пластикового загрязнения", - говорится в сообщении.
Как уточняют в Greenpeace, опрос проводился до старта петиции к Минприроды с требованием ограничить оборот отдельных видов одноразового пластика. Под обращением к ведомству на сайте стоппластик.рф подписались уже более 40 тысяч человек.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что ведомство не собирается резко ограничивать пластик, так как это может привести к остановке заводов и потерям рабочих мест. В качестве мер постепенного сокращения пластика в обороте Минприроды предлагает стимулировать раздельный сбор и переработку отходов.
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Земля - РИА НаукаЗдоровье - ОбществоМинистерство природных ресурсов и экологии РФGreenpeaceЛевада-центрДмитрий КобылкинРоссияОбщество
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