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РИА Новости

Украина в НАТО — путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн

03:23 19.11.2019 (обновлено: 09:20 19.11.2019)
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Стремление Украины вступить в НАТО стало прямой причиной кризиса в стране и привело к началу боевых действий в Донбассе. Об этом в беседе для издания The Nation рассказал почетный профессор Принстонского университета Стивен Коэн.
Эксперт подчеркнул, что исторически Украину с Россией связывают намного более тесные связи, чем любые связи между США и Украиной. По его мнению, основная цель Соединенных Штатов на Украине — расширение НАТО.

"К кризису 2014 года привела именно эта продолжающаяся ныне попытка сделать Украину пронатовской страной", — заявил Коэн.

Профессор отметил, что он еще шесть лет назад предсказал, что попытка включить Украину в НАТО и "вырвать ее из объятий России" приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне. Боевые действия в Донбассе стали подтверждением его прогноза.
Военнослужащие армии Украины
11 ноября, 02:37
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Коэн считает, что США следует отказаться от поставок оружия на Украину, поскольку миссия президента Зеленского должна быть мирной. Кроме того, военные склады страны и так заполнены оружием.
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Ситуация на УкраинеНАТОРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какая война с Россией!!! Они исторически могут только по лесам шариться, да мирное население вырезать!!!😡😡😡
19 ноября, 07:13
Феликс Дзерж.
2500111
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