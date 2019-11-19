Украина в НАТО — путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Стремление Украины вступить в НАТО стало прямой причиной кризиса в стране и привело к началу боевых действий в Донбассе. Об этом в беседе для издания The Nation рассказал почетный профессор Принстонского университета Стивен Коэн.
Эксперт подчеркнул, что исторически Украину с Россией связывают намного более тесные связи, чем любые связи между США и Украиной. По его мнению, основная цель Соединенных Штатов на Украине — расширение НАТО.
"К кризису 2014 года привела именно эта продолжающаяся ныне попытка сделать Украину пронатовской страной", — заявил Коэн.
Профессор отметил, что он еще шесть лет назад предсказал, что попытка включить Украину в НАТО и "вырвать ее из объятий России" приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне. Боевые действия в Донбассе стали подтверждением его прогноза.
Коэн считает, что США следует отказаться от поставок оружия на Украину, поскольку миссия президента Зеленского должна быть мирной. Кроме того, военные склады страны и так заполнены оружием.