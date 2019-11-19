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РИА Новости

В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

03:05 19.11.2019 (обновлено: 10:31 19.11.2019)
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© РИА НовостиПодозреваемый в педофилии сотрудник ПФР не имел контактов с клиентами
Подозреваемый в педофилии сотрудник ПФР не имел контактов с клиентами
© РИА Новости
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
Ранее сообщалось, что в проекте бюджета ПФР на 2022 год на предоставление маткапитала были предусмотрены почти 300 миллиардов рублей. При этом действие программы заканчивается в 2021 году.
"По действующему законодательству второй ребенок в семье действительно должен появиться до конца 2021 года, при этом распорядиться средствами семья может и позже этого срока. Так что в 2022 году средства заложены на все те же направления, которые предусмотрены программой", — рассказали в фонде.
По данным Минтруда, озвученным замминистра Алексеем Вовченко в конце октября, средствами маткапитала воспользовались 7,2 миллиона семей, или 76 процентов от тех, кто имеет право на получение сертификата.
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В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года. Позднее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что вопрос о продлении маткапитала пока не обсуждался и по нему нет никаких решений.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453 тысячи рублей.
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