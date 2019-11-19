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РИА Новости

Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

02:31 19.11.2019
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© AP Photo / Dan Balilty, PoolПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Dan Balilty, Pool
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ , 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
"Глава правительства Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Глава правительства поблагодарил президента Трампа и сказал ему, что он исправил историческую ошибку, и кто-то должен был сказать простую правду, и он сделал так, как сделал с признанием Голан и переносом посольства в Иерусалим", - говорится в сообщении главы правительства в Twitter.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
Главы европейской дипломатии Федерика Могерини
01:09
В Евросоюзе прокомментировали ситуацию вокруг еврейских поселений
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Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуТель-АвивООНВосточный ИерусалимСШАTwitterВ мире
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