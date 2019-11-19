В Петербурге Пекинская академия танца представит балет "Лебединое озеро"

"Лебединое озеро" в Китае впервые поставил в 1958 году советский балетмейстер Петр Гусев, являющийся основоположником классического балета в Китае и стоявший у истоков национальной труппы страны. Спектакль представили воспитанники созданной четырьмя годами ранее Пекинской школы танца. Именно версию Гусева увидят зрители на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана.

Пекинская академия танца – ведущая балетная школа Китая и одна из крупнейших в мире, единственное в стране учебное заведение высшего профессионального образования в сфере хореографического искусства. Академия была основана в 1954 году. В настоящее время здесь обучается 2500 студентов очной формы, численность профессорско-преподавательского состава и персонала – 600 человек. Здесь также готовят балетмейстеров. Среди направлений, которые осваивают воспитанники школы: классический танец, современный танец, китайский этнический и народный танец, бальные танцы. Выпускники академии работают в Национальном балете Китая и наиболее престижных труппах мира.