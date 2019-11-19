Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-19T02:25+0300
https://ria.ru/20191119/1561100028.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155711/80/1557118054_0:696:1600:1596_1036x0_80_0_0_42a6211db2a2f5da1cd09d1379dd92c1.jpg
РИА Новости

В Петербурге Пекинская академия танца представит балет "Лебединое озеро"

00:25 19.11.2019 (обновлено: 02:25 19.11.2019)
76
© Фото : Новосибирский театр оперы и балетаСцена из балета "Лебединое озеро"
Сцена из балета Лебединое озеро
© Фото : Новосибирский театр оперы и балета
Сцена из балета "Лебединое озеро". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Пекинская академия танца представит в Санкт-Петербурге 19 и 20 ноября балет "Лебединое озеро", сообщает городской комитет по культуре.
Воспитанники Пекинской академии танца представит "Лебединое озеро" на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана. В спектаклях примут участие звезды Национального балета Китая Чжан Янь (Одетта-Одиллия) и Сунь Жуйчэнь (Принц Зигфрид).
"Коллектив китайской школы выступит в Санкт-Петербурге впервые. Показы хореографического шедевра станут дебютным гастрольным событием, проходящим в стенах Детского театра танца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представления балета в Петербурге будут посвящены 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.
Балетмейстера-постановщик спектакля Лебединое озеро Михаил Мессерер во время репетиции Новосибирского театра балета в Большом театре в Москве
5 августа, 08:00Культура
"Лебединое озеро" со спецэффектами. Новосибирский балет в Большом театре
"Лебединое озеро" в Китае впервые поставил в 1958 году советский балетмейстер Петр Гусев, являющийся основоположником классического балета в Китае и стоявший у истоков национальной труппы страны. Спектакль представили воспитанники созданной четырьмя годами ранее Пекинской школы танца. Именно версию Гусева увидят зрители на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана.
Пекинская академия танца – ведущая балетная школа Китая и одна из крупнейших в мире, единственное в стране учебное заведение высшего профессионального образования в сфере хореографического искусства. Академия была основана в 1954 году. В настоящее время здесь обучается 2500 студентов очной формы, численность профессорско-преподавательского состава и персонала – 600 человек. Здесь также готовят балетмейстеров. Среди направлений, которые осваивают воспитанники школы: классический танец, современный танец, китайский этнический и народный танец, бальные танцы. Выпускники академии работают в Национальном балете Китая и наиболее престижных труппах мира.
Центральный академический театр Российской армии
00:23Культура
В Театре Российской армии пройдет фестиваль "Звездная маска"
100000
Обсудить 0
КультураКитайРоссияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Юля и Ваня
На Урале погиб ребенок — мать винит персонал детсада и врачей
Зимняя погода в Санкт-Петербурге
День зимнего солнцестояния-2019: что нельзя делать в самый темный день
Центральный академический театр Российской армии
В Театре Российской армии пройдет фестиваль "Звездная маска"
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Отказ от алкоголя
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Москве мать на несколько дней оставила с бабушкой восьмерых больных детей
Деткое отделение городской больницы
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
Лента новостейМолния