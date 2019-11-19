Госдума рассмотрит законопроект о регулировании работы СМИ-иноагентов

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Государственная дума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому, в частности, иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.

В 2017 году вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании в России работы иностранных СМИ-иноагентов.

Проектом предлагалось запретить распространение в РФ материалов и сообщений иностранного СМИ-иноагента без маркировки о том, что тексты созданы таким СМИ. Кроме того, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником которого является российское юрлицо, признанное иностранным агентом, должно содержаться указание на то, что указанное СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом.

Проект был принят в первом чтении летом прошлого года.

На прошлой неделе комитет Думы по информполитике поддержал поправки в проект ко второму чтению, предложенные главой комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов и глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Парламентарии, в частности, предложили классифицирующие признаки, позволяющие признать иноагентом организацию или частное лицо. Говоря о поправках, Левин ранее отмечал, что решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по согласованию с МИД. "Физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано лицом, выполняющим функции иностранного агента, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента", - говорил Левин.

Он уточнил, что под "сотрудничеством" понимается участие в создании и распространении информации иностранного СМИ-иноагента или российского юрлица, учрежденного иностранным СМИ-иноагентом. Также, заявлял Левин, одновременно должно быть соблюдено и второе условие: получение физлицом финансирования из иностранных источников. Он подчеркивал, что для признания физлица иноагентом Минюст РФ будет должен обосновать связь между иностранным финансированием этого лица и распространением им информации СМИ-иноагента.

Кроме того, глава комитета отмечал, что поправками ко второму чтению проекта было исключено положение о внесудебной блокировке информационных ресурсов, распространяющих информацию иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без соответствующей маркировки.

По его словам, также уточнено, что лицо, признанное иностранным СМИ-иноагентом, будет обязано учредить российское юридическое лицо.

"Теперь физическое или юридическое лицо, которое признается минюстом (иностранным СМИ-иноагентом), должно учредить это юрлицо, через которое оно будет распространять информацию: до 1 февраля 2020 года для тех, кто уже находится в реестре минюста. А лица, которые будут признаны в дальнейшем иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, после вступления в силу настоящего закона обязаны будут учредить такое юрлицо в течение одного месяца со дня соответствующего признания", - говорил ранее Левин.