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РИА Новости

"Нафтогаз" намерен обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем режиме

01:29 19.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" намерен обсудить предложение "Газпрома" по продлению транзитного контракта в трехстороннем формате при участии РФ и Еврокомиссии, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Ранее "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием продолжения транзита взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. При этом "Газпром" отметил, что ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.
"Мы надеемся, что продолжится работа в трёхстороннем формате (Украина, РФ, ЕК). Последнее предложение "Газпрома" мы тоже будем обсуждать прозрачно в трёхстороннем формате с европейскими партнерами для того, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита", - заявил Витренко во вторник в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Газовое хранилище под Львовом, Украина
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"Газпром" и "Нафтогаз" ведут несколько споров в судах по действующим контрактам на поставку и транзит газа через Украину. Кроме того, антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" почти на 7 миллиардов долларов, сочтя компанию злоупотребляющей монопольным положением на рынке транзита газа страны. Кроме того, в апреле Киев подал жалобу в ЕК на антиконкурентное поведение "Газпрома", связанное со строительством "Северного потока 2" и якобы запретом на виртуальный реэкспорт.
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Ситуация на УкраинеСеверный поток — 2Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияЭкономика
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