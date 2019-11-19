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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-19T01:24+0300
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РИА Новости

Кузнецова сообщила, сколько еще российских детей может находиться в Сирии

01:24 19.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 150 детей значатся в списках аппарата детского омбудсмена, которые могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии, после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, ДНК 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее российские врачи собрали ДНК у 49 детей, которые находятся в Сирии, для проведения экспертиз на выявление их родственных связей с гражданами РФ и возвращения на родину.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
5 сентября, 17:00
Анна Кузнецова: работаем над возвращением детей россиянок из Сирии
"Мы сейчас можем сказать о том, что у нас есть список на 146 детей, 49 из них уже прошли обследование ДНК, и на них готовятся документы, хотя мы не питаем иллюзий по поводу того, что работа будет также ритмично вестись, как с Ираком", - сказала Кузнецова журналистам.
Она добавила, что власти знакомы с особенностями ведения переговоров по возвращению детей из Сирии, потому что часть из них находятся на неподконтрольной властям территории лагеря Аль-Холь, при этом работа по возвращению детей с сирийской территории осуществляется достаточно быстро благодаря местным властям.
В сентябре российские врачи направились в сирийский лагерь беженцев Аль-Холь для забора ДНК у детей в лагере с целью установления граждан России и их возможного вывоза на родину. Кузнецова 19 сентября сообщила, что результаты анализа ДНК еще десятерых детей, находящихся в лагере Аль-Холь и тюрьме в Дамаске, подтвердили, что они являются гражданами России.
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Война в СирииАнна КузнецоваСирияРоссияВ мире
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