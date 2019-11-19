Кузнецова сообщила, сколько еще российских детей может находиться в Сирии

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Почти 150 детей значатся в списках аппарата детского омбудсмена, которые могут находиться на территории лагерей и тюрем Почти 150 детей значатся в списках аппарата детского омбудсмена, которые могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии , после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, ДНК 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Ранее российские врачи собрали ДНК у 49 детей, которые находятся в Сирии, для проведения экспертиз на выявление их родственных связей с гражданами РФ и возвращения на родину.

"Мы сейчас можем сказать о том, что у нас есть список на 146 детей, 49 из них уже прошли обследование ДНК, и на них готовятся документы, хотя мы не питаем иллюзий по поводу того, что работа будет также ритмично вестись, как с Ираком", - сказала Кузнецова журналистам.

Она добавила, что власти знакомы с особенностями ведения переговоров по возвращению детей из Сирии, потому что часть из них находятся на неподконтрольной властям территории лагеря Аль-Холь, при этом работа по возвращению детей с сирийской территории осуществляется достаточно быстро благодаря местным властям.