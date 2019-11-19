Власти Сочи ожидают роста числа иностранцев после введения электронных виз

СОЧИ, 18 ноя — РИА Новости. Власти Сочи ожидают увеличения потока иностранных туристов благодаря введению в России электронных виз, сообщил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергей Доморат.

По его словам, в этом году в Сочи расширилась география международных авиаперелетов, что привело к росту числа отдыхающих из-за рубежа. Сегодня курорт связан авиасообщением с Турцией, Арменией, Латвией, Узбекистаном, Казахстаном, Израилем и Белоруссией. Новым направлением лета 2019 года стали полеты на регулярной основе в ОАЭ (Дубай). При этом власти ожидают увеличения потока иностранных гостей.

"Мы прогнозируем увеличение турпотока, поскольку с 1 января 2021 года в России будет введен режим электронной визы, который позволит зарубежным гражданам въезжать в нашу страну и, в частности, в Сочи на короткий срок до 16 дней по упрощенной схеме", — заявил Доморат.