Власти Сочи ожидают роста числа иностранцев после введения электронных виз

СОЧИ, 18 ноя — РИА Новости. Власти Сочи ожидают увеличения потока иностранных туристов благодаря введению в России электронных виз, сообщил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сергей Доморат.
По его словам, в этом году в Сочи расширилась география международных авиаперелетов, что привело к росту числа отдыхающих из-за рубежа. Сегодня курорт связан авиасообщением с Турцией, Арменией, Латвией, Узбекистаном, Казахстаном, Израилем и Белоруссией. Новым направлением лета 2019 года стали полеты на регулярной основе в ОАЭ (Дубай). При этом власти ожидают увеличения потока иностранных гостей.
"Мы прогнозируем увеличение турпотока, поскольку с 1 января 2021 года в России будет введен режим электронной визы, который позволит зарубежным гражданам въезжать в нашу страну и, в частности, в Сочи на короткий срок до 16 дней по упрощенной схеме", — заявил Доморат.
Он подчеркнул, что в этом году Сочи сохраняет высокие показатели по турпотоку при том, что город не принимал таких масштабных соревнований, как, например, чемпионат мира по футболу. Так, с начала 2019 года город посетили 5,8 миллиона гостей, из которых около четырех миллионов — за летний сезон. Власти уверены, что к концу года турпоток составит примерно 6,5 миллиона отдыхающих.
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