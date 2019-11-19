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РИА Новости

Уволенный детский трансплантолог рассказал о претензиях Минздрава

01:01 19.11.2019 (обновлено: 11:59 19.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Михаил Каабак. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач-трасплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, в беседе с РБК назвал причину этого инцидента.
Медик заявил, что увольнение произошло 12 ноября, при этом еще с середины весны он работал на четверть ставки.
По словам Каабака, у Минздрава были претензии к его деятельности. В частности, в ведомстве подвергали сомнению использование алемтузумаба, приводящего к ослаблению иммунитета для предотвращения отторжения пересаженного органа.
"Нам нужно разбираться с этим недоразумением", — сказал врач.
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Ранее в Минздраве прокомментировали сообщения в СМИ об увольнении из медицинского учреждения единственного в стране врача-трансплантолога Михаила Каабака, который за время работы в центре провел 21 операцию. В ведомстве подчеркнули, что в учреждении продолжают работать высококвалифицированные специалисты, а все нуждающиеся в трансплантации дети получат лечение в полном объеме.
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Михаил КаабакМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нет, Людмила. Страшнее жить в мире, где люди предпочитают чтоб после их смерти, их органы, которые могли бы спасти несколько человеческих жизней, просто сгнили в земле или были сожжены при кремации. Вот это действительно страшно. Это называется- ни себе, ни людям. Я, кстати, завещал все свои органы. Вдруг чью-то жизнь спасу после смерти ?
19 ноября, 05:41
Яков Нек
47020024
просто человек не хотел идти под крылышко очередного "главврача" в платную клинику. будьте уверены ему уже сделали "выгодное" предложение: "в свете последних обстоятельств". потому как клиникой и миллиардами ты можешь вертеть как хочешь, но люди к тебе не пойдут, а тут имя и ехать за границу не надо, а ценик поставить можно как там, или просто убрали конкурента немецким и израильским клиникам... это просто заказ на конкретного врача, а так как в минздраве не врачи, а коммерсанты вот они и "продали его"
19 ноября, 06:52
aasq211
4901308
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