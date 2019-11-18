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РИА Новости

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

23:10 18.11.2019 (обновлено: 09:58 19.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь РуссакДеткое отделение городской больницы
Деткое отделение городской больницы
© РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из НМИЦ здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, а также его коллегу Надежду Бабенко.
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В министерстве сообщили, что Каабак работал в центре на четверть ставки. По информации ведомства, за все время работы хирург провел 21 операцию.
Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова входит в число ведущих мировых клиник по профилю трансплантологии. В ведомстве отметили, что в НМИЦ здоровья детей продолжают работу высококвалифицированные специалисты, проводится предтрансплантационная подготовка пациентов на следующий год.
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Михаил КаабакМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
В нашей стране всё делается против народа.
19 ноября, 00:04
александр мамаев
10503329
Безработным не останется, за бугор поедет, там зп выше
18 ноября, 23:58
netbaranov
91011209
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