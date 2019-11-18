В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из НМИЦ здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, а также его коллегу Надежду Бабенко.

В министерстве сообщили, что Каабак работал в центре на четверть ставки. По информации ведомства, за все время работы хирург провел 21 операцию.