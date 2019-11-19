Адвокат Порошенко хочет привлечь к ответственности главу Госбюро Трубу

Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генеральную прокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.

"Это откровенная провокация, это абсолютно никчемное с юридической точки зрения дело, и мы пойдем до логического завершения в деле о привлечении к ответственности лиц, это организовавших, прежде всего Трубы и Портнова, а также их сообщников", - заявил в понедельник Головань в эфире телеканала "Громадское".

Кроме того, адвокат считает, что попытка привлечь экс-президента к ответственности - это провокация против генпрокурора Руслана Рябошапки. "По моему мнению, это во многом провокация, которую Портнов и Труба сейчас организуют против генпрокурора, поскольку, как мы понимаем и видим даже по комментариям сегодняшним генпрокурора, он всерьез воспринимать творчество Портнова и Трубы не готов", - отметил адвокат.