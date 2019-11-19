Адвокат Порошенко хочет привлечь к ответственности главу Госбюро Трубу

КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань пообещал приложить усилия для привлечения к ответственности директора Госбюро расследований Украины Романа Трубы и экс-замглавы администрации президента времен Януковича, юриста Андрея Портнова.
Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генеральную прокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.
"Это откровенная провокация, это абсолютно никчемное с юридической точки зрения дело, и мы пойдем до логического завершения в деле о привлечении к ответственности лиц, это организовавших, прежде всего Трубы и Портнова, а также их сообщников", - заявил в понедельник Головань в эфире телеканала "Громадское".
Кроме того, адвокат считает, что попытка привлечь экс-президента к ответственности - это провокация против генпрокурора Руслана Рябошапки. "По моему мнению, это во многом провокация, которую Портнов и Труба сейчас организуют против генпрокурора, поскольку, как мы понимаем и видим даже по комментариям сегодняшним генпрокурора, он всерьез воспринимать творчество Портнова и Трубы не готов", - отметил адвокат.
Ранее в Госбюро расследований уточнили, что согласно проекту подозрения, Порошенко подозревается в совершении преступлений по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой, а также по статье "Злоупотребление властью или служебным положением", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.