Эксперт оценил заявление экс-главы МИД ФРГ по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поддержал позицию о взаимных интересах Германии и России относительно реализации проекта " Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поддержал позицию о взаимных интересах Германии и России относительно реализации проекта " Северный поток — 2 ", которую озвучил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль

"Мне кажется, что он все объективно описал. И мы, и немцы всегда утверждали, что этот проект экономический, а противники "Северного потока — 2" всегда пытались придать ему политический статус", – рассказал Оленченко RT .

По мнению эксперта, для России реализация проекта важна в силу того, что газ является экспортным товаром. Германия же вдвойне заинтересована в газе, поскольку он используется как в химической промышленности, так и для отопления в жилищном и бытовом секторе страны.

Ранее Габриэль заявил, что интересы России и Германии по реализации проекта "Северный поток – 2" совпадают. При этом он отметил, что Германия заинтересована в сохранении транзита газа через Украину.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания последней из всех выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.