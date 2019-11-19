Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T00:58+0300
https://ria.ru/20191119/1561098800.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155017/27/1550172754_0:104:1024:680_1036x0_80_0_0_2182cc6f5eea6607463f0161bbe9275e.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил заявление экс-главы МИД ФРГ по "Северному потоку — 2"

00:58 19.11.2019
4007
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterУкладка труб газопровода "Северный поток - 2"
Укладка труб газопровода Северный поток - 2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поддержал позицию о взаимных интересах Германии и России относительно реализации проекта "Северный поток — 2", которую озвучил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Мне кажется, что он все объективно описал. И мы, и немцы всегда утверждали, что этот проект экономический, а противники "Северного потока — 2" всегда пытались придать ему политический статус", – рассказал Оленченко RT.

По мнению эксперта, для России реализация проекта важна в силу того, что газ является экспортным товаром. Германия же вдвойне заинтересована в газе, поскольку он используется как в химической промышленности, так и для отопления в жилищном и бытовом секторе страны.
Ранее Габриэль заявил, что интересы России и Германии по реализации проекта "Северный поток – 2" совпадают. При этом он отметил, что Германия заинтересована в сохранении транзита газа через Украину.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
14 ноября, 00:43
Эксперт рассказал о возможных трудностях с проектом "Северный поток — 2"
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания последней из всех выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Вчера, 03:20
Депутат бундестага заявил, что Европа не нуждается в сжиженном газе из США
5321022
Обсудить 1
Владимир ОленченкоСеверный поток — 2Зигмар ГабриэльРоссийская академия наукГерманияСШАВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Украина в НАТО — путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн
Газовое хранилище под Львовом, Украина
В Минэнерго Украины отвергло предложение "Газпрома" по транзиту
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Санкции против России могут оставить астронавтов из США без МКС, пишут СМИ
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Габриэль прокомментировал позицию США по "Северному потоку — 2"
Здание Верховной Рады Украины
В Раде назвали условие прекращения войны на Украине
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Телеведущая Роза Сябитова
В Сети раскритиковали Сябитову за призыв идти в свахи
Отказ от алкоголя
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" намерен обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем режиме
Табличка на туалет
Во Всемирной туалетной организации сообщили про "кризис" в России
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США
Time: Украина чувствует себя кинутой США. И это только начало
Выход в открытый космос
Ученые рассказали о смертельной опасности длительных полетов в космосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
Лента новостейМолния