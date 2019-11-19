Шойгу отметил вклад ракетных войск и артиллерии в обороноспособность России

День ракетных войск и артиллерии в России, Белоруссии и ряде других стран ежегодно отмечают 19 ноября. Дата празднования была выбрана неслучайно: осенью 1942 года артиллерийские части Красной армии внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы, в тяжелейших условиях поддерживая пехоту и танки в кровопролитных уличных боях. А результаты массированной артподготовки, проведенной 19 ноября, позволили частям и соединениям Красной армии успешно провести широкомасштабное контрнаступление.