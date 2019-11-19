Шойгу отметил вклад ракетных войск и артиллерии в обороноспособность России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив их вклад в обороноспособность страны, текст поздравления опубликован на сайте Минобороны РФ.
"Сегодня на страже национальных интересов России надежно стоит поколение военнослужащих, которое бережно хранит и приумножает славные традиции своих предшественников, демонстрирует профессионализм и высокую боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства", - говорится в сообщении.
День ракетных войск и артиллерии в России, Белоруссии и ряде других стран ежегодно отмечают 19 ноября. Дата празднования была выбрана неслучайно: осенью 1942 года артиллерийские части Красной армии внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы, в тяжелейших условиях поддерживая пехоту и танки в кровопролитных уличных боях. А результаты массированной артподготовки, проведенной 19 ноября, позволили частям и соединениям Красной армии успешно провести широкомасштабное контрнаступление.
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