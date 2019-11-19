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РИА Новости

Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

00:15 19.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосдума РФ
Госдума РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Госдума РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Доходы бюджета РФ прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП) в 2020 году, 21,246 триллиона (17,7% ВВП) в 2021 году и 22,058 триллиона (17,2% ВВП) в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении составят 19,503 триллиона рублей (17,3% ВВП) в 2020 году, 20,634 триллиона (17,1% ВВП) в 2021 году и 21,763 триллиона (16,9% ВВП) в 2022 году.
Бюджет сбалансирован и "застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти", пояснял ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Устойчивость бюджетной системы значительно возросла, и это позволяет уверенно говорить о выполнении всех взятых на себя обязательств, говорил в свою очередь глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Комитет по бюджету и налогам в ходе подготовки ко второму чтению поддержал значительное количество поправок, в том числе правительственных, которые касались перераспределения средств по отдельным направлениям. В частности, о докапитализации Российской венчурной компании в 2020-2022 годах на 1,5 миллиарда рублей в год для создания и финансирования венчурного фонда, который займется проектами в фармацевтике и медицинской промышленности.
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Средства на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота в 2020-2022 годах увеличиваются в сумме на 1,38 миллиарда рублей. За счет перераспределения средств на субсидии производителям сельхозтехники выделяется 7 миллиардов рублей в 2020 году, а в 2021-2022 годах по 2 миллиарда рублей в год. На 4 миллиарда рублей в 2020 году увеличиваются средства на господдержку российских организаций самолетостроения.
На создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе в 2020 году в рамках поправок выделяется 1 миллиард рублей, а расходы бюджета на проведение Кавказского международного экономического форума в целях продвижения инвестиционных проектов в СКФО в 2020 году составят 440 миллионов рублей, в 2021-2022 годах – по 460 миллионов в год. Еще по 60 миллионов рублей в год выделяется на проведение в 2020-2022 годах Восточного экономического форума.
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Госдума РФМоскваРоссияБезопасностьЭкономика
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