Названы самые опасные страны для путешественников

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Ливия и Сомали признаны самыми опасными странами для путешественников, Ливия и Сомали признаны самыми опасными странами для путешественников, сообщает Daily Mail.

Группа международных экспертов составила интерактивную карту, которая показывает опасные и безопасные для туристов страны. При подготовке рейтинга учитывались три критерия: безопасность дорожного движения, уровень преступности и качество медицинского обслуживания.

Наряду с Ливией и Сомали, низкие оценки по трем критериям получили Афганистан и Венесуэла.

Наибольший риск для здоровья туристов — в африканских странах, например, Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии. Сирия, Йемен, Ирак и некоторые районы Нигерии — места, где высока угроза терактов и народных восстаний. Вероятность попасть в дорожное происшествие максимальна в Венесуэле, Таиланде, Вьетнаме и африканских странах.