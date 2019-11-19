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РИА Новости

Названы самые опасные страны для путешественников

12:48 19.11.2019
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© AFP 2019 / Mohamed Abdiwahab Полиция Сомали патрулирует одну из улиц Могадишо. Архивное фото
Полиция Сомали патрулирует одну из улиц Могадишо. Архивное фото
© AFP 2019 / Mohamed Abdiwahab
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Ливия и Сомали признаны самыми опасными странами для путешественников, сообщает Daily Mail.
Группа международных экспертов составила интерактивную карту, которая показывает опасные и безопасные для туристов страны. При подготовке рейтинга учитывались три критерия: безопасность дорожного движения, уровень преступности и качество медицинского обслуживания.
Наряду с Ливией и Сомали, низкие оценки по трем критериям получили Афганистан и Венесуэла.
Наибольший риск для здоровья туристов — в африканских странах, например, Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии. Сирия, Йемен, Ирак и некоторые районы Нигерии — места, где высока угроза терактов и народных восстаний. Вероятность попасть в дорожное происшествие максимальна в Венесуэле, Таиланде, Вьетнаме и африканских странах.
В Финляндии, Норвегии и Исландии отдыхающие могут рассчитывать на самые безопасные каникулы. В скандинавских странах минимальный риск попасть в аварию, заболеть и не получить адекватного лечения, а также оказаться жертвой террористического акта.
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