Как в российской науке оказались агенты влияния

Смертью одного из кандидатов в члены-корреспонденты РАН закончилось Общее собрание Российской академии наук. Скоропостижно скончался начальник Научно-организационного управления РАН, юрист Николай Михайлов.

Смерть Михайлова стала апофеозом безобразного скандала, устроенного активистами группы "Диссернет" вокруг выборов в РАН, которая вот уже шесть лет "кошмарит" российскую науку.

Изначально "Диссернет" генерировал поток малозначительных расследований на наличие плагиата в диссертациях безвестных региональных бюрократов. Следующим этапом стали обвинения в плагиате крупных федеральных чиновников.

Хайпа было много, структура стала известной, однако характерно, что ни один скандал с обвинениями не закончился ничем. Научное сообщество игнорировало навязываемую ему методику "машинного анализа" текстов как не выдерживающую никакой критики и пригодную только для черного пиара.

Состоявшиеся выборы в РАН позволили "Диссернету" заявить о себе на самом высоком уровне. В этот раз под его атаку попали 56 серьезных ученых, членов-корреспондентов академии. А один из них просто не вынес оскорблений и умер.

Нет, в академики диссернетовцев не избирали. Это вполне себе заурядные кандидаты наук. Однако в этот раз им удалось попасть во второстепенную, но все же внутреннюю структуру академии — Комиссию по борьбе с лженаукой. Несмотря на то что комиссия имеет консультативный статус, не принимает никаких решений и может выдавать только экспертные заключения, это можно расценивать как первый шаг к расширению влияния.

Это существенно меняет характер и направленность деятельности "Диссернета". Теперь они бьют по действительно стратегическим объектам страны — по ученому сообществу, Академии наук и Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Выборы в академию прошли бы традиционно незаметно для широкой общественности, если бы не публичная позиция, заявленная накануне выборов ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александром Запесоцким. Накануне выборов в одном из интервью ученый прямо обвинил "Диссернет" в "скоординированной из-за рубежа атаке на российскую науку, манипуляциях общественным мнением и некомпетентности". Правда, в этом интервью Запесоцкий академию ни в чем не обвинял.

С яростным ответом Запесоцкому выступил руководитель "Диссернета", журналист Сергей Пархоменко, продемонстрировав во всей красе "клоачный язык российских медиа".

Запесоцкий снова обрушился на "Диссернет" во время заключительного заседания Общего собрания РАН. Он заявил, что академии необходимо усилить контроль за комиссией. Вместо того чтобы всерьез разбираться с недобросовестностью некоторых соискателей ученых степеней и выработать серьезную научную методику выявления плагиата, РАН позволяет "Диссернету" использовать академическую площадку для достижения политических целей.

Очевидно, что "Диссернет" используется для аппаратной борьбы. Как бы то ни было и кто какие цели ни преследовал, невозможно переоценить степень ущерба, которую он наносит.

Российская оппозиция целенаправленно и упорно борется за власть. С этой целью применяются методы и практики, которые использовались в России сто лет назад.

Равно как и в начале XX века революционная интеллигенция системно подрывала доверие населения к власти, императорскому двору, а с началом войны — к руководству армии, та же самая стратегия используется российской оппозицией сегодня. Просто каждый работает на своем "участке фронта".

Ключевая мысль, которую "Диссернет" вбивает в головы благодарных слушателей, — это то, что в России науки не существует. Что Российская академия наук — это сборище шарлатанов и жуликов, которые имитируют научную работу только для того, чтобы пилить госбюджет.

Главная мысль: заниматься наукой современный русский ученый может только где-нибудь в Бостоне или Женеве. И никак иначе. Если ты работаешь в Новосибирске или Санкт-Петербурге — ты не ученый, а никому не нужный в этой проклятой стране неудачник. Дальше идет концепция "открытого мира", глобальной экономики, все равно, где работать, и "патриотизм — последнее прибежище негодяев".

И не нужно говорить, что я драматизирую. В оценке деятельности любой общественной или политической организации очень желательно изначально разобраться в целях, задачах. Ну и еще источниках финансирования, конечно. Финансирует же всегда тот, кто является главным интересантом работы любых активистов и волонтеров, идет ли речь о борьбе за озоновый слой или права ЛГБТ.

Деятельность "Диссернета" прямо стимулирует "утечку мозгов" из страны.

Переключая общественное внимания в области национальной науки с реальных проблем, среди которых и слабая материально-техническая база, и несовершенство институтов внедрения, и формальное участие государства в научной политике, и так далее, выбирают самую простую и малозначимую для научного мира проблему — плагиат.

Серьезно? Это самое важное?!

Совершенно очевидно, что для ученых, которые работают над конкретными проектами, вопрос "чистоты" диссертации научного чиновника не имеет никакого значения. Более того, если этот функционер окажется хорошим управленцем и обеспечит проект необходимой поддержкой, они с радостью включат его в состав соавторов, а при прочих равных и Нобелевскую премию разделят. Было бы что делить.

Я вообще с большим подозрением отношусь к патриотам России, которые живут не в России. А особенно когда они получают зарплату от правительства Соединенных Штатов.

Я уверен в том, что интерес американского правительства к российской науке, мягко говоря, специфический.