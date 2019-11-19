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РИА Новости

Путешественники рассказали, дарят ли они турпутевки родным и близким

06:01 19.11.2019
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© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comТуристы
Туристы
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Путешественники, опрошенные туристическим сервисом, рассказали, приобретают ли они путевки в другие города и страны в качестве подарка для родных и друзей, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование, в котором приняли участие 68 тысяч пользователей.
Каждый пятый респондент признался, что дарил близким путевку. Почти половина (47%) из них покупали туры для родителей. "Папе на юбилей оплатила поездку в Рим, маме на день рождения — в Париж. Потом они сказали, что эти путешествия были для них одними из лучших в жизни", — рассказала одна из участниц исследования. Самые популярные места, в которые дети отправляют на отдых представителей старшего поколения семьи, — Турция, Египет, Крым и Сочи.
Треть (30%) из тех, кто готов подарить путевку, делают это для супругов. Как правило, путешествие приурочено к годовщине свадьбы или другому значимому событию. Например, один респондент рассказал, что уже свозил жену в Турцию, Чехию и на Мальдивы, а в следующий раз они собираются в Азербайджан.
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Некоторые туристы (15%) предпочитают радовать исключительно себя и в одиночестве летать в продолжительные поездки. Например, один пользователь рассказал, что месяц отдыхал в Таиланде, а путешественница сообщила, что подарила себе несколько недель на Бали, а в новогодние каникулы отправилась на Шри-Ланку.
8% опрошенных сказали, что им приходилось за свой счет организовывать поездку для друзей. Некоторые устраивали сюрприз: вызывали приятелям такси в аэропорт, и те до последнего не знали, что куда-то полетят в этот день.
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