Путешественники рассказали, дарят ли они турпутевки родным и близким

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Путешественники, опрошенные туристическим сервисом, рассказали, приобретают ли они путевки в другие города и страны в качестве подарка для родных и друзей, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование, в котором приняли участие 68 тысяч пользователей.

Каждый пятый респондент признался, что дарил близким путевку. Почти половина (47%) из них покупали туры для родителей. "Папе на юбилей оплатила поездку в Рим, маме на день рождения — в Париж. Потом они сказали, что эти путешествия были для них одними из лучших в жизни", — рассказала одна из участниц исследования. Самые популярные места, в которые дети отправляют на отдых представителей старшего поколения семьи, — Турция, Египет, Крым и Сочи.

Треть (30%) из тех, кто готов подарить путевку, делают это для супругов. Как правило, путешествие приурочено к годовщине свадьбы или другому значимому событию. Например, один респондент рассказал, что уже свозил жену в Турцию, Чехию и на Мальдивы, а в следующий раз они собираются в Азербайджан.

Некоторые туристы (15%) предпочитают радовать исключительно себя и в одиночестве летать в продолжительные поездки. Например, один пользователь рассказал, что месяц отдыхал в Таиланде, а путешественница сообщила, что подарила себе несколько недель на Бали, а в новогодние каникулы отправилась на Шри-Ланку.