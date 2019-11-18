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РИА Новости

Экс-замглавы МЧС Беляев потребовал в суде ежемесячную надбавку к пенсии

23:59 18.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Леонид Беляев
Заместитель министра Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Леонид Беляев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Леонид Беляев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отправил обратно иск бывшего заместителя руководителя МЧС РФ Леонида Беляева, который требует начислить ему специальную надбавку к пенсии, в Смольнинский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Беляев обратился в районный суд с иском, но так как в деле могли быть сведения, составляющую государственную тайну, то в феврале дело было передано в городской суд. Санкт-Петербургский городской суд, ознакомившись с документами, установил, что по делу нет необходимости исследовать и оценивать сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в объединенной пресс-службе уточнили, что в своем иске Беляев требует обязать должностных лиц Центра пенсионного обслуживания назначить ему дополнительную меру социальной поддержки в размере 10 окладов ежемесячно.

"Исковое заявление мотивировано тем, что Беляев с июня 1990 года по март 2017 года работал в Государственной противопожарной службы. Истец был обязан в любое время суток прибыть на объект, организовать и возглавить лично ликвидацию пожара или ЧС", - добавили в пресс-службе судов.

Экс-замглавы МЧС считает незаконным отказ в предоставлении этой выплаты. Свои претензии он мотивирует указом президента РФ от 2000 года "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов, осуществляющих деятельность в области ядерного оружейного комплекса РФ".
Леонид Беляев с 2006 по 2015 год являлся начальником ГУМЧС по Санкт-Петербургу. В 2015 году стал замминистра МЧС РФ, а спустя год ушел в отставку. Имеет звание генерала-лейтенанта внутренней службы, награжден государственными и ведомственными наградами.
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МЧС РФЛеонид БеляевРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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