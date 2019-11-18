Экс-замглавы МЧС Беляев потребовал в суде ежемесячную надбавку к пенсии

"Беляев обратился в районный суд с иском, но так как в деле могли быть сведения, составляющую государственную тайну, то в феврале дело было передано в городской суд. Санкт-Петербургский городской суд, ознакомившись с документами, установил, что по делу нет необходимости исследовать и оценивать сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в сообщении пресс-службы.