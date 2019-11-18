ФСИН прокомментировала сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Историк Историк Олег Соколов чувствует себя прекрасно, заявили РБК в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве не подтвердили и не опровергли публикацию "Невских новостей", которые ранее сообщили о попытке Соколова покончить с собой во время следственного эксперимента.

По информации источников издания в правоохранительных органах, в минувшую пятницу историк воспроизвел для следователей сцену убийства аспирантки Анастасии Ещенко , на время эксперимента с него сняли наручники. В этот момент мужчина попытался совершить самоубийство, однако его удалось остановить.

По версии следствия, 7 ноября бывший доцент СПбГУ Соколов застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на 9 ноября расчленил ее тело. Историка достали из воды у набережной реки Мойки, в его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет.