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РИА Новости

ФСИН прокомментировала сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

21:25 18.11.2019 (обновлено: 21:38 18.11.2019)
30963
© Санкт-Петербургский государственный университетИсторик Олег Соколов
Историк Олег Соколов
© Санкт-Петербургский государственный университет
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Историк Олег Соколов чувствует себя прекрасно, заявили РБК в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве не подтвердили и не опровергли публикацию "Невских новостей", которые ранее сообщили о попытке Соколова покончить с собой во время следственного эксперимента.
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
15 ноября, 16:53
Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым
По информации источников издания в правоохранительных органах, в минувшую пятницу историк воспроизвел для следователей сцену убийства аспирантки Анастасии Ещенко, на время эксперимента с него сняли наручники. В этот момент мужчина попытался совершить самоубийство, однако его удалось остановить.
По версии следствия, 7 ноября бывший доцент СПбГУ Соколов застрелил Ещенко из обреза, а в ночь на 9 ноября расчленил ее тело. Историка достали из воды у набережной реки Мойки, в его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Впоследствии Соколов оформил явку с повинной и признал вину. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, в СПбГУ уволили доцента.
Анастасия Ещенко
15 ноября, 16:04
Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове
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Обсудить 18
Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУФедеральная служба исполнения наказаний РФСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
думаю все гораздо банальнее: он трус, гнилой трус. все его действия были продиктованы только страхом, когда утопил шхуну, боялся за свою тщедушную душонку, бросил всю команду, хотя был капитаном. Убил девушку, потому что боялся за свое ущемленное самолюбие и эго. расчленял, потому что боялся наказания. вся эта мишура с Наполеоном - это ширма, за которой прятался по жизни тщедушный, эгоистичный трус. Он никогда в жизни не покончит с собой, потому что ... трус и гниль.
18 ноября, 23:48
bberia
3002114
Человек любит , хочет жениться и убивает. Где в этом логика? Выбрасывает Мойку все части тела кроме головы, вместе с травматическим пистолетом, а где обрез? Можете ли вы, прожив всю жизнь честно, разрезать человеческое тело на части? Ему же 63, неудачная любовь, его девушка уходит и у старика поехала крыша. Надо провести психологическую экспертизу и закрыть дело...
18 ноября, 21:41
Владимир Дзювин
6000026
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