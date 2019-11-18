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РИА Новости

Помпео заявил о готовности США работать с новым президентом Шри-Ланки

21:17 18.11.2019
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© AP Photo / Susan WalshМайк Помпео
Майк Помпео
© AP Photo / Susan Walsh
Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. США заявили о готовности работать с избранным президентом Шри-Ланки, ждут реализации обязательств по реформе системы безопасности и в сфере прав человека, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы отмечаем успехи жителей Шри-Ланки в прошедших демократических выборах и готовы работать с ними и (избранным) президентом в реализации Шри-Ланкой взятых на себя обязательств по реформе структуры безопасности, индивидуальной ответственности и уважению прав человека", - написал Помпео в своем Twitter-аккаунте в понедельник.
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В субботу в Шри-Ланке прошли выборы президента. По данным избиркома, победу одержал Готабая Раджапакса, набрав 52,25% голосов. Его ключевой соперник - кандидат от правящей партии Саджит Премадаса - смог заручиться поддержкой лишь 42% избирателей.
Выборы на Шри-Ланке прошли в условиях политической нестабильности. Осенью 2018 года в стране произошел кризис, вызванный попыткой президента Майтрипалы Сирисены отстранить от власти премьер-министра Ранила Викрамасингхе и назначить на этот пост экс-президента Махинду Раджапаксу. Вслед за этим решением была приостановлена работа парламента, а правительство ушло в отставку. По всему острову прокатилась волна протестов. Спустя два месяца Верховный суд Шри-Ланки отменил решение главы государства, признав его неконституционным.
Раджапакса прежде занимал должность замминистра обороны Шри-Ланки. Он стал известен после участия в разгроме тамильских сепаратистов на завершающем этапе гражданской войны, которая продолжалась здесь с 1983 по 2009 год. В своей предвыборной программе Раджапакса делал акцент на проведении экономических реформ и укреплении системы безопасности.
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