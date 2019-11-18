Помпео заявил о готовности США работать с новым президентом Шри-Ланки

Выборы на Шри-Ланке прошли в условиях политической нестабильности. Осенью 2018 года в стране произошел кризис, вызванный попыткой президента Майтрипалы Сирисены отстранить от власти премьер-министра Ранила Викрамасингхе и назначить на этот пост экс-президента Махинду Раджапаксу. Вслед за этим решением была приостановлена работа парламента, а правительство ушло в отставку. По всему острову прокатилась волна протестов. Спустя два месяца Верховный суд Шри-Ланки отменил решение главы государства, признав его неконституционным.