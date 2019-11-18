Туристические проекты Ленобласти стали лауреатами Russian Event Awards

"Третий год подряд областные турпроекты занимают призовые места в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards. Это значит, что выбрана правильная стратегия развития туристической отрасли региона - высокие оценки от экспертов лучшее тому доказательство. Главное теперь - не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше и реализовывать лучшие на сегодня практики по привлечению туристов - как из регионов России, так и зарубежных стран", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги конкурса.