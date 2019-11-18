Туристические проекты Ленобласти стали лауреатами Russian Event Awards

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Три туристических проекта Ленинградской области заняли призовые места в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в этом году за победу боролись 217 проектов из 51 региона РФ и два зарубежных проекта — из Республики Беларусь и Латвии.
"Третий год подряд областные турпроекты занимают призовые места в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards. Это значит, что выбрана правильная стратегия развития туристической отрасли региона - высокие оценки от экспертов лучшее тому доказательство. Главное теперь - не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше и реализовывать лучшие на сегодня практики по привлечению туристов - как из регионов России, так и зарубежных стран", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги конкурса.
В свою очередь, представитель пресс-службы обладминистрации отметил, что второе место в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма" премии занял гастрономический фестиваль "Корюшка идёт!", который собрал более 10 тысяч гостей. Кроме того, второе место в номинации "Лучший региональный ТИЦ — организатор туристических событий" получил информационно-туристский центр Ленинградской области.
Третье место в номинации "Лучший региональный календарь туристических событий" получил "Календарь туристических событий Ленинградской области 2019 года".
"Фестиваль "Корюшка идет!" в этом году состоялся впервые в Новой Ладоге и, в следующем году, будет также представлен для развития туризмы на территории Новоладожского поселения для популяризации гастрономического туризма",- добавил собеседник агентства.
Он сообщил, что в будущем году информационно-туристский центр Ленинградской области запланировал более 500 мероприятий, которые пройдут по всей территории региона.