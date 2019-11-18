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РИА Новости

Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы

19:22 18.11.2019
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© Flickr / Diane M. ByrneСудейский молоток
Судейский молоток
© Flickr / Diane M. Byrne
Судейский молоток. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Верховный суд поддержал решение о досрочном прекращении полномочий судьи из Анапы за систематические нарушения, в числе которых и её действия по делу о землях заповедника "Утриш", сообщает квалификационная коллегия судей Краснодарского края.
Как следует из решения коллегии о досрочном лишении судьи Анапского районного суда Краснодарского края полномочий, судья Холодова при рассмотрении дел допускала "систематические ошибки", приводящие к "искажению фундаментальных принципов судопроизводства и грубому нарушению прав граждан". Отмечается, что эти грубые нарушения послужили основанием для вынесения в отношении неё девяти частных определений и постановлений.
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В числе прочего Холодовой вменены в вину её действия при рассмотрении дела о землях Утришского заповедника. Сообщается, что в 2010 году судья Анапского районного суда Стародубцев удовлетворил иск коммерческой организации о признании незаконным отказа администрации Анапы предоставить в собственность за плату земельных участков в селе Большой Утриш. Впоследствии, отменяя данное решение, Верховный суд РФ, указал, что эти участки относились к землям заповедника "Утриш", находились в водоохранной зоне Черного моря и частично – в его береговой полосе. Однако, как сообщается в решении квалифколлегии, судья Холодова при новом рассмотрении дела проигнорировала указание вышестоящей судебной инстанции и в сентябре 2018 года снова признала незаконным отказ анапской мэрии в заключении договора.
"Решением Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2019 года оставлено без изменения решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 26 апреля 2019 года о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Анапского районного суда Краснодарского края Холодовой Н.В. и наложении на нее дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи", - сообщается на сайте органа судейского сообщества.
Судейский молоток
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В опубликованном документе приводятся факты и других нарушений, допущенных судьей, в том числе и при рассмотрении уголовных дел, в связи с чем и было принято решение о досрочном прекращении её полномочий. Как уточнили РИА Новости в Краснодарском краевом суде, Холодова не согласилась с решением и пыталась его обжаловать.
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Краснодарский краевой судАнапаКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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