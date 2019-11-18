Верховный суд поддержал решение о прекращении полномочий судьи из Анапы

КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Верховный суд поддержал решение о досрочном прекращении полномочий судьи из Верховный суд поддержал решение о досрочном прекращении полномочий судьи из Анапы за систематические нарушения, в числе которых и её действия по делу о землях заповедника "Утриш", сообщает квалификационная коллегия судей Краснодарского края

Как следует из решения коллегии о досрочном лишении судьи Анапского районного суда Краснодарского края полномочий, судья Холодова при рассмотрении дел допускала "систематические ошибки", приводящие к "искажению фундаментальных принципов судопроизводства и грубому нарушению прав граждан". Отмечается, что эти грубые нарушения послужили основанием для вынесения в отношении неё девяти частных определений и постановлений.

В числе прочего Холодовой вменены в вину её действия при рассмотрении дела о землях Утришского заповедника. Сообщается, что в 2010 году судья Анапского районного суда Стародубцев удовлетворил иск коммерческой организации о признании незаконным отказа администрации Анапы предоставить в собственность за плату земельных участков в селе Большой Утриш. Впоследствии, отменяя данное решение, Верховный суд РФ, указал, что эти участки относились к землям заповедника "Утриш", находились в водоохранной зоне Черного моря и частично – в его береговой полосе. Однако, как сообщается в решении квалифколлегии, судья Холодова при новом рассмотрении дела проигнорировала указание вышестоящей судебной инстанции и в сентябре 2018 года снова признала незаконным отказ анапской мэрии в заключении договора.

"Решением Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2019 года оставлено без изменения решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 26 апреля 2019 года о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Анапского районного суда Краснодарского края Холодовой Н.В. и наложении на нее дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи", - сообщается на сайте органа судейского сообщества.