В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян

"Спецборт МЧС России сегодня вылетел из Багдада. На борту 32 ребёнка", - сказали в пресс-службе, добавив, что Кузнецова встретит детей в аэропорту "Жуковский". В самолете с ними находятся представители аппарата детского омбудсмена и сотрудники МЧС, уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что на борту находятся дети в возрасте от года до 9 лет, всех их обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада. Сразу после прилета детей отвезут в Научный центр здоровья детей, где передадут их российским родственникам. В пресс-службе центра РИА Новости сообщили, что для встречи детей уже все готово.
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.
* запрещенная в России террористическая организация.