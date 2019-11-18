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РИА Новости

В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян

18:31 18.11.2019
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© Flickr / Alfredo CottinСамолет в небе
Самолет в небе
© Flickr / Alfredo Cottin
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, в понедельник вылетел из Багдада в Россию спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"Спецборт МЧС России сегодня вылетел из Багдада. На борту 32 ребёнка", - сказали в пресс-службе, добавив, что Кузнецова встретит детей в аэропорту "Жуковский". В самолете с ними находятся представители аппарата детского омбудсмена и сотрудники МЧС, уточнили в пресс-службе.
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Уточняется, что на борту находятся дети в возрасте от года до 9 лет, всех их обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада. Сразу после прилета детей отвезут в Научный центр здоровья детей, где передадут их российским родственникам. В пресс-службе центра РИА Новости сообщили, что для встречи детей уже все готово.
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Анна КузнецоваБагдад (город)ИракРоссияВ мире
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