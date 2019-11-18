В Москву из Ирака вылетел рейс с 32 детьми россиян

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рейс с 32 российскими детьми из Рейс с 32 российскими детьми из Ирака , чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство"*, в понедельник вылетел из Багдада в Россию спецбортом МЧС , сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Спецборт МЧС России сегодня вылетел из Багдада. На борту 32 ребёнка", - сказали в пресс-службе, добавив, что Кузнецова встретит детей в аэропорту "Жуковский". В самолете с ними находятся представители аппарата детского омбудсмена и сотрудники МЧС, уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что на борту находятся дети в возрасте от года до 9 лет, всех их обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада. Сразу после прилета детей отвезут в Научный центр здоровья детей, где передадут их российским родственникам. В пресс-службе центра РИА Новости сообщили, что для встречи детей уже все готово.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.