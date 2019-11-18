Порошенко назвал попытки привлечь его к ответственности провокацией

Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит генеральную прокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения.

"Важно найти заказчиков и организаторов этой провокации. Цель ее - запугать нашу команду, цель ее - остановить нашу борьбу за европейское и евроатлантическое будущее Украины. Я хочу подчеркнуть, ничего у вас не получится", - сказал Порошенко журналистам в понедельник, трансляция велась на его странице в Facebook.

"Вернулся, чтобы продемонстрировать, что они никого не запугают, у них ничего не получится. Вернулся, чтобы четко подчеркнуть, что это дело даже не для студента первокурсника, ни даже для юридической общественности, это дело, с которого куры смеются", - заявил Порошенко, отметив, что пришел к власти путем победы на демократических выборах и не нарушал закон.

Ранее Госбюро расследований уточнили, что согласно проекту подозрения, Порошенко подозревается в совершении преступлений по статье 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой, а также по статье 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.