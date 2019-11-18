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РИА Новости

МИД не связывает передачу Киеву кораблей с саммитом в "нормандском формате"

18:00 18.11.2019 (обновлено: 18:02 18.11.2019)
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© Фото : ФСБ РФКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Передача Украине трех военных кораблей, задержанных за нарушение границы РФ, не увязана с проведением нормандского саммита, суда были переданы Киеву, как только украинская сторона согласилась с предложенной ей ранее процедурой возврата, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года.
"Нельзя, какое отношение это имеет? Никакой связи и увязки с этим нет", - сказал Руденко в ответ на вопрос, можно ли увязывать возвращение Киеву судов с предстоящим 9 декабря нормандским саммитом.
"Когда украинская сторона согласилась с той процедурой, которую мы еще обозначали в июне, мы тогда это (возвращение кораблей - Прим. ред.) и сделали. До этого они не соглашались", - уточнил замглавы МИД РФ.
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Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Андрей РуденкоВоенно-морские силы УкраиныКерчьМИД РФУкраинаВ мире
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