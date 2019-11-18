МИД не связывает передачу Киеву кораблей с саммитом в "нормандском формате"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Передача Украине трех военных кораблей, задержанных за нарушение границы РФ, не увязана с проведением нормандского саммита, суда были переданы Киеву, как только украинская сторона согласилась с предложенной ей ранее процедурой возврата, заявил журналистам замглавы Андрей Руденко. Передача Украине трех военных кораблей, задержанных за нарушение границы РФ, не увязана с проведением нормандского саммита, суда были переданы Киеву, как только украинская сторона согласилась с предложенной ей ранее процедурой возврата, заявил журналистам замглавы МИД РФ

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года.

"Нельзя, какое отношение это имеет? Никакой связи и увязки с этим нет", - сказал Руденко в ответ на вопрос, можно ли увязывать возвращение Киеву судов с предстоящим 9 декабря нормандским саммитом.

"Когда украинская сторона согласилась с той процедурой, которую мы еще обозначали в июне, мы тогда это (возвращение кораблей - Прим. ред.) и сделали. До этого они не соглашались", - уточнил замглавы МИД РФ.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что встреча глав государств "нормандского формата" (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие, дату встречи подтвердили и в офисе президента Украины. В понедельник проведение саммита 9 декабря подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.