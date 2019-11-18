Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Москва передала украинской стороне задержанные год назад корабли, сообщили в МИД Москва передала украинской стороне задержанные год назад корабли, сообщили в МИД России

При этом подчеркивается, что они являются вещественными доказательствами в продолжающемся процессе о незаконном пересечении госграницы.

"Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия <...> и их нахождение на территории Российской Федерации <...> не требуется", — рассказали в министерстве.

Там также отметили, что "российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ".

Киев не только нарушил суверенитет другого государства, но и сознательно подверг опасности своих граждан, толкнув их на преступление, напомнили в МИД.

Двадцать пятого ноября 2018 года катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.