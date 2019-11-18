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РИА Новости

Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

13:31 18.11.2019 (обновлено: 19:05 18.11.2019)
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© REUTERS / Alla DmitrievaБуксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
© REUTERS / Alla Dmitrieva
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Москва передала украинской стороне задержанные год назад корабли, сообщили в МИД России.
При этом подчеркивается, что они являются вещественными доказательствами в продолжающемся процессе о незаконном пересечении госграницы.
"Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия <...> и их нахождение на территории Российской Федерации <...> не требуется", — рассказали в министерстве.
Там также отметили, что "российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ".
Киев не только нарушил суверенитет другого государства, но и сознательно подверг опасности своих граждан, толкнув их на преступление, напомнили в МИД.
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
08:19
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Двадцать пятого ноября 2018 года катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
Украинские корабли на буксире покинули порт в Керчи
Вчера, 19:07
Украинские корабли на буксире покинули порт в КерчиТри украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года, вышли на буксире из порта в Керчи для дальнейшей передачи украинской стороне. Корабли передадут 18 ноября в нейтральных водах.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКерчьРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Флот Украины увеличился в 3 раза))
18 ноября, 13:49
Vitaliy Gerasimdnko
21451003
Уголовные дела закрыты . .Украине вернули её имущество никто ничего не прощал... В чём проблема то?
18 ноября, 14:02
ВСВестник С Полей
10000212
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