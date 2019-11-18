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РИА Новости

Возле грузинского парламента задержали более 15 митингующих

18:00 18.11.2019 (обновлено: 20:15 18.11.2019)
3183
© REUTERS / Irakli GedenidzeВ центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
© REUTERS / Irakli Gedenidze
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Грузии во время акции оппозиции у парламента задержали 18 человек за неповиновение полиции и хулиганство, сообщили в МВД.
Все входы в здание разблокировали. Спикер парламента Арчил Талаквадзе заявил о возобновлении работы законодательного органа. Кроме того, он предложил оппозиции остановить акции протеста и начать дебаты.
"Если у них есть аргументы и они могут убедить общество, они должны использовать парламентский формат", — заявил он.
Ранее депутат от "Европейской Грузии" Елена Хоштария заявила, что оппозиция продолжит пикеты и во вторник, несмотря на разгон акции.

Что происходит в Грузии

Накануне грузинский парламент не смог принять поправки в Конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В столице начались многотысячные акции протеста.
© Sputnik GeorgiaВ центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
© Sputnik Georgia
В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019
Все оппозиционные силы объединились и потребовали проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
Полиция стала разгонять акцию. Как передает Sputnik Грузия, сначала силовые методы не применялись, позже в ход пошли дубинки и водометы.
Ноябрьские протесты в Грузии
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Лидер оппозиции Григол Вашадзе призвал митингующих не расходиться и пикетировать парламент.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
1 из 9

Лидер оппозиции Григол Вашадзе призвал митингующих не расходиться и пикетировать парламент.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
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© РИА Новости / Владимир Умикашвили

Часть активистов разбила лагерь перед зданием парламента Грузии. Они намерены ночевать в палатках.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 15 ноября 2019
2 из 9

Часть активистов разбила лагерь перед зданием парламента Грузии. Они намерены ночевать в палатках.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе призвала власти избежать опасных последствий протестов.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
3 из 9

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе призвала власти избежать опасных последствий протестов.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Умикашвили

Нино Бурджанадзе заявила, что Россия не заинтересована в беспорядках в Грузии и призвала не искать "русский след" в результатах голосования по поправкам в парламенте.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
4 из 9

Нино Бурджанадзе заявила, что Россия не заинтересована в беспорядках в Грузии и призвала не искать "русский след" в результатах голосования по поправкам в парламенте.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
© РИА Новости / Владимир Умикашвили

МВД Грузии призвало протестующих соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены полицией и силовиками.

Палаточный лагерь возле парламента Грузии во время акции протеста в Тбилиси . 15 ноября 2019
5 из 9

МВД Грузии призвало протестующих соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены полицией и силовиками.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024-м — по пропорциональной.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
6 из 9

Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024-м — по пропорциональной.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
7 из 9

Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Умикашвили

Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 14 ноября 2019
8 из 9

Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 14 ноября 2019
9 из 9

При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
1 из 9

Лидер оппозиции Григол Вашадзе призвал митингующих не расходиться и пикетировать парламент.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
2 из 9

Часть активистов разбила лагерь перед зданием парламента Грузии. Они намерены ночевать в палатках.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
3 из 9

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе призвала власти избежать опасных последствий протестов.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
4 из 9

Нино Бурджанадзе заявила, что Россия не заинтересована в беспорядках в Грузии и призвала не искать "русский след" в результатах голосования по поправкам в парламенте.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
5 из 9

МВД Грузии призвало протестующих соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены полицией и силовиками.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
6 из 9

Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024-м — по пропорциональной.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
7 из 9

Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
8 из 9

Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
9 из 9

При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
23343127
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Протесты в ТбилисиТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Движуха в Грузии... Перемены... :)) Потом по домам, на кухне языки чесать. А завтра опять на движуху. Романтика... :)))
18 ноября, 18:04
БНБрутал Натурал
8220015
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