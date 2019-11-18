Возле грузинского парламента задержали более 15 митингующих

Что происходит в Грузии
Лидер оппозиции Григол Вашадзе призвал митингующих не расходиться и пикетировать парламент.
Лидер оппозиции Григол Вашадзе призвал митингующих не расходиться и пикетировать парламент.
Часть активистов разбила лагерь перед зданием парламента Грузии. Они намерены ночевать в палатках.
Часть активистов разбила лагерь перед зданием парламента Грузии. Они намерены ночевать в палатках.
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе призвала власти избежать опасных последствий протестов.
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе призвала власти избежать опасных последствий протестов.
Нино Бурджанадзе заявила, что Россия не заинтересована в беспорядках в Грузии и призвала не искать "русский след" в результатах голосования по поправкам в парламенте.
Нино Бурджанадзе заявила, что Россия не заинтересована в беспорядках в Грузии и призвала не искать "русский след" в результатах голосования по поправкам в парламенте.
МВД Грузии призвало протестующих соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены полицией и силовиками.
МВД Грузии призвало протестующих соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены полицией и силовиками.
Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024-м — по пропорциональной.
Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024-м — по пропорциональной.
Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.
Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.
Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов.
Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов.
При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
Лидер оппозиции Григол Вашадзе призвал митингующих не расходиться и пикетировать парламент.
Часть активистов разбила лагерь перед зданием парламента Грузии. Они намерены ночевать в палатках.
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе призвала власти избежать опасных последствий протестов.
Нино Бурджанадзе заявила, что Россия не заинтересована в беспорядках в Грузии и призвала не искать "русский след" в результатах голосования по поправкам в парламенте.
МВД Грузии призвало протестующих соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены полицией и силовиками.
Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024-м — по пропорциональной.
Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.
Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов.
При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.