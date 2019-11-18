Возле грузинского парламента задержали более 15 митингующих

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Грузии во время акции оппозиции у парламента задержали 18 человек за неповиновение полиции и хулиганство, сообщили в МВД.

Все входы в здание разблокировали. Спикер парламента Арчил Талаквадзе заявил о возобновлении работы законодательного органа. Кроме того, он предложил оппозиции остановить акции протеста и начать дебаты.

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"Если у них есть аргументы и они могут убедить общество, они должны использовать парламентский формат", — заявил он.

Ранее депутат от "Европейской Грузии" Елена Хоштария заявила, что оппозиция продолжит пикеты и во вторник, несмотря на разгон акции.

Что происходит в Грузии

Накануне грузинский парламент не смог принять поправки в Конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В столице начались многотысячные акции протеста.

© Sputnik Georgia В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019 © Sputnik Georgia В центре Тбилиси силы спецназа начали разгон митинга. 18 ноября 2019

Все оппозиционные силы объединились и потребовали проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.