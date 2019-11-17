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РИА Новости

Ноябрьские протесты в Грузии

21:38 17.11.2019
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Парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход к пропорциональной системы выборов. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы с требованием внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Лидер оппозиции Григол Вашадзе призвал митингующих не расходиться и пикетировать парламент.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
1 из 9

Лидер оппозиции Григол Вашадзе призвал митингующих не расходиться и пикетировать парламент.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
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© РИА Новости / Владимир Умикашвили

Часть активистов разбила лагерь перед зданием парламента Грузии. Они намерены ночевать в палатках.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 15 ноября 2019
2 из 9

Часть активистов разбила лагерь перед зданием парламента Грузии. Они намерены ночевать в палатках.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе призвала власти избежать опасных последствий протестов.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
3 из 9

Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе призвала власти избежать опасных последствий протестов.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
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© РИА Новости / Владимир Умикашвили

Нино Бурджанадзе заявила, что Россия не заинтересована в беспорядках в Грузии и призвала не искать "русский след" в результатах голосования по поправкам в парламенте.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
4 из 9

Нино Бурджанадзе заявила, что Россия не заинтересована в беспорядках в Грузии и призвала не искать "русский след" в результатах голосования по поправкам в парламенте.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
© РИА Новости / Владимир Умикашвили

МВД Грузии призвало протестующих соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены полицией и силовиками.

Палаточный лагерь возле парламента Грузии во время акции протеста в Тбилиси . 15 ноября 2019
5 из 9

МВД Грузии призвало протестующих соблюдать порядок и предупредило, что попытки штурма или блокирования государственных органов будут пресечены полицией и силовиками.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024-м — по пропорциональной.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
6 из 9

Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были пройти парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024-м — по пропорциональной.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
7 из 9

Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Умикашвили

Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 14 ноября 2019
8 из 9

Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов.

© РИА Новости / Владимир Умикашвили
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанк

При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.

Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 14 ноября 2019
9 из 9

При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.

© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
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