Ноябрьские протесты в Грузии

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Парламент Грузии не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход к пропорциональной системы выборов. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы с требованием внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.